Guia VAVEL Premier League 2019-20: Manchester United

Após mais uma janela de verão abaixo do esperado para uma instituição da grandeza do Manchester United, reforços pontuais até chegaram, mas foi pouco e a alta patente do clube novamente deixou a desejar na hora de contratar. O dilema do board técnico dos Diabos Vermelhos não vem bem já algumas temporadas quando o assunto é um equilíbrio da hora de administrar um elenco que é, quase sempre, discutível em alguns aspectos. Malcolm Glazer, bilionário norte-americano que libera o budget para o clube inglês há quase 15 anos e Ed Woodward, famoso vice chairman, também tem uma parcela grande nessa problemática.

Para 2019-20, o clube fechou seu elenco com uma média de idade de 26,4 anos, o que é relativamente baixa para os padrões da Premier League. De acordo com o site Transfermarkt, o United teve um balanço total de 94,00 milhões de libras esterlinas negativas, entre 65,00 M € em ganhos e 159,00 M € em despesas totais nesta temporada.

Ole Gunnar Solskjær terá certo trabalho para lidar com um elenco que não compete diretamente no papel com seus maiores rivais entre os Big-Six, mas certamente terá de onde tirar de certos nomes vingarem e a equipe for bem escalada. São várias as opções táticas para que o norueguês tente tirar o melhor do United, veremos apenas como o jovem treinador vai aplicá-las em sua primeira temporada inteira à frente do gigante inglês.

Pode-se dizer que foi uma janela recheada de “quases” para o gigante inglês. Depois de cerca de dois meses de muita especulação e poucos contratos assinados, com nomes como os de Dybala e Bruno Fernandes à todo tempo vinculados ao clube e não sendo concretizados, foi criada uma expectativa alta com relação ao clube para esta temporada. Na prática, entretanto, muitas incógnitas permanecem no ar.

Além disso, para o desespero do torcedor dos Devils, marcas (supostamente negativas) de longa data no clube se mantém para a temporada atual, como é o caso de Jones, Smalling e Rojo. Se não terão o mesmo protagonismo de outras temporadas graças ao fortalecimento do elenco, isso é outro assunto, mas fato é que as mesmas caras serão vistas em Old Trafford por mais um ano com as cores do clube.

Apenas com a Europa League no radar internacional, o que acaba sendo frustrante tendo em vista a relação do Manchester United com a Champions League, o clube terá a chance de mostrar ao mundo que não quer só mais um ano sabático na história da instituição e será capaz de brigar no topo em todas as competições em que marcar presença neste ano.

Ole terá uma temporada inteira para mostrar-se pronto para uma grande equipe e não deve ter uma vida fácil sob o comando do clube Foto: Divulgação/Manchester United

Chegadas pontuais

Pode não ter sido uma janela dos sonhos para os Red Devils, mas também acabou não sendo lá a pior de todas. Aquisições precisas e imediatistas aconteceram e certas “lacunas ” no elenco acabaram se dissipando. Começando por Maguirre, que é um tipo de jogador que trás toda aquela estabilidade que o clube necessitava para o setor defensivo. O zagueiro, junto a Wan-Bissaka, é seguro e tem a experiência necessária e mínima para que o clube não necessite depender por mais tempo hábil dos eternos Jones e Smalling - que ainda seguem no clube.

Wan-Bissaka preenche o espaço mais importante do clube há mais de meia década. Pode parecer um exagero, mas após um longo revezamento na posição entre laterais adaptados como Valencia e Ashley Young, o jovem lateral-direito inglês chega com a expectativa de assumir a lacuna enorme no espaço por um longo prazo.

Daniel James chega como um back up interessante após uma ótima Championship pelo Swansea. No clube galês, jogou bastante como um “camisa 11”, atuando tanto como um meia aberto pelo lado esquerdo tanto quanto sendo um segundo homem de área. Já na pré-temporada, foi bastante testado por Ole Gunnar Solskjær.

Maguire chegou aos Devils pela bagatela de 80 milhões de libras esterlinas que, se forem postas em uma balança das maiores necessidades do clube no quesito contratações, realmente acertaram em cheio ao conseguir trazer o jogador. Tem uma presença aérea muito forte e chega para assumir a zaga titular do clube. Lindelof tem tudo para ser seu companheiro.

Maguire chega como a maior contratação do United para a atual temporada Foto: Divulgação/Manchester United

Saídas relevantes

Por mais que duas peças fundamentais tenham chegado ao clube do norte da Inglaterra, algumas peças igualmente importantes deixaram o clube nesta janela de verão. Dentre as mais notáveis, Ander Herrera e Lukaku serão as ausências mais sentidas. Herrera saiu em direção ao PSG após seu contrato com o clube inglês se expirar. Além de não render nenhuma libra aos cofres do clube, o Manchester acabou deixando um jogador essencial e único no clube se desvencilhar de uma maneira rápida e sem que reforços fossem trazidos para seu lugar. Herrera cumpria uma função tanto de primeiro quanto de segundo volantes com uma qualidade altíssima na equipe. Juntamente com sua visível raça, o meia espanhol agregou muito ao elenco enquanto esteve em alto nível. Mesmo não sendo titular da equipe, é um que fará muita falta.

Antonio Valencia foi outro que deixou o United após quase uma década, porém não fará a mesma falta que os dois primeiros em função de sua idade e do rendimento do equatoriano nas últimas temporadas.

Contestado nos últimos meses de clube mas imprescindível em sua chegada, Romelu Lukaku foi um reforço caro e pensado para figurar no clube à longo prazo. Tinha muita presença de área e uma boa caída pelo lado direito do campo. Além disso, era um cara considerado “de grupo“ e muito querido por seus colegas. Mesmo em baixa nos últimos dias em que atuou com a camisa dos Devils, deixa uma vaga grande e sentida justamente por ser o único nove de ofício presente no clube. O belga, entretanto, gerou um bom cash para o United em sua negociação com a Inter de Milão.

A lacuna deixada por Lukaku não foi devidamente preenchida pelo clube nesta janela Foto: Divulgação/Manchester United

A base de Carrington dando um gás ao elenco

Se por um lado peças deixaram de chegar ao clube e nomes de peso saíram do mesmo, por outro uma presença bem valiosa vem dando um ânimo para qualquer torcedor do United nesta temporada. Isso porque certos nomes da própria base do clube se integraram de vez ao elenco como jogadores de alto nível e certamente “serão de bom uso” por parte de Ole Gunnar Solskjær.

Nomes como os de Mason Greenwood, Scott McTominay, Marcus Rashford, Chong, Tuanzebe e Angel Gomes terão mais chances de se apresentarem à liga sob o comando do norueguês e ex-goleador do clube. Como prova da pré-temporada feita pelo clube tanto em território norte-americano quanto em asiático, James e Dalot - também jovens mas que chegam de outros clubes - além de Rashford e McTominay, têm boas chances de figurarem na equipe principal depois de boas demonstrações neste princípio.

Greenwood tem tudo para se assumir como a grande promessa dos Devils para a atual temporada Foto: Divulgação/Manchester United

Afinal, o que o United pode entregar?

Tendo em vista que o elenco dos Diabos Vermelhos foi minimamente alterado e a deficiência ofensiva não foi devidamente corrigida com um nome à altura, não há motivos para se empolgar com o “destino” do clube nesta temporada. Há, de fato, notícias animadoras, como no caso da aparição de jogadores importantes vindos das categorias de base.

Reforços precisos como os de Bissaka e Maguire foram, também, bastante significativos. Porém, ainda não é possível criar um cenário ideal para a temporada, tendo em vista que os rivais diretos do Manchester United foram mais ao mercado que eles e também provam que o clube nunca vai se sustentar apenas com a grandiosidade de seu nome.

Para a atual temporada, o time a ser levado em campo por Solskjær deve ser composto por: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Shaw; Matic, McTominay e Pogba; Juan Mata, Rashford e Martial.

Espera-se uma boa campanha na Europa League, que deve ser realmente a ambição do clube para a temporada e o carro-chefe, competição da qual foram campeões na temporada 2016-17. No que se refere à Premier League, o United pode entregar, ao menos no quadro, uma posição mediana. É possível sonhar com uma vaga na Champions League, mas, para isso, as coisas devem confluir bem e Solskjær tirar o máximo de seu elenco para toda a season 2019-20.