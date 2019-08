Guia VAVEL Premier League 2019-20: Tottenham

O Tottenham vai em busca do seu terceiro título do Campeonato Inglês. A equipe visa quebrar o jejum de títulos da competição que já dura desde os anos 60, quando foi campeão pela última vez.

Na temporada passada, a equipe de Londres não contratou um único jogador e chegou na quarta colocação da Premier League, atrás apenas Manchester City e Liverpool, que fizeram uma campanha muito disputada até a última rodada. Além disso, o time de Mauricio Pochettino foi vice-campeão da Champions League, deixando para trás grandes clubes do futebol europeu. Para a atual temporada, os Spurs foram as compras e com a ajuda do novo estádio, tem tudo para incomodar ainda mais.

Escalação

Com as chegadas do do lateral-esquerdo Ryan Sessegnon por €27 milhões, e dos meias Tanguy Ndombélé por €60 milhões e Giovani Lo Celso por empréstimo, o técnico Mauricio Pochettino deve fazer algumas mudanças na escalação titular do Tottenham. O meia Eriksen pode deixar o clube ainda na janela de transferência. A escalação deve ser: Lloris; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon; Sissoko, Ndombélé, Eriksen (Lo Celso), Dele Alli; Son, Kane.

Foto: Divulgação/Tottenham

Destaque

Harry Kane é sem dúvidas o grande nome do Tottenham para a temporada. O atacante foi o artilheiro da equipe nas últimas cinco edições, sendo artilheiro da Premier League duas vezes em 15-16 e 16-17 com 25 e 29 gols. Na última campanha, o inglês se machucou e perdeu alguns jogos, atuando apenas em 28 partidas.

Foto: Divulgação/Tottenham

Fique de olho

O Tottenham é um time formado por muitos jogadores de alto nível, mas os torcedores e o espectadores devem ficar de olho no volante francês Tanguy Ndombélé que foi contratado nesta janela. O atleta foi muito bem no Lyon e na Seleção Francesa, chamando a atenção com seu preparo físico, o bom passe e a por saber defender e atacar.

Na última temporada, o jogador de 22 anos anotou sete assistências e ainda teve médias de 89% no passe, 65% dos desarmes certos, 72% de acerto nos dribles e 58% dos duelos vencidos.

Foto: Divulgação/Tottenham

Técnico

O responsável por tornar o Tottenham um time tão competitivo chama-se Mauricio Pochettino, o treinador do clube. O argentino de 47 anos está no clube de Londres desde 2014, quando foi contratado do Southampton. Nesse período, conseguiu desenvolver vários jogadores do elenco e com algumas contratações pontuais, chegou a ser considerado como um dos melhores técnicos da Inglaterra.

Foto: Divulgação/Tottenham

Estádio

O Tottenham Hotspur Stadium foi inaugurado em abril de 2019, durante a temporada passada. O novo estádio dos Spurs custou £4 bilhões, mas é um dos mais modernos do país. A nova fortaleza tornará a equipe ainda mais forte, já que o clube consegue ser um bom mandante. A capacidade do estádio é para 62 mil pessoas.

Foto: Divulgação/Tottenham

Posição em 2018-19

Na Premier League 2018-19, o Tottenham acabou na quarta colocação com 71 pontos e 23 vitórias. Além disso, o clube teve o quarto melhor ataque com 67 gols anotados e a quarta melhor defesa, com apenas 39 gols sofridos.

Por ter terminado no G-4 da competição, o clube se classificou para a próxima edição da Champions League.

Foto: Divulgação/Tottenham

Expectativa para 19-20

Com o elenco forte, o técnico experiente, as contratações feitas na última janela de transferência e com o novo estádio em uma temporada completa, o Tottenham pode incomodar Manchester City e Liverpool na briga pelo título da Premier League.