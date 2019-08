Mais da metade dos clubes da Premier League quebram próprio recorde de transferência

A janela de transferência na Inglaterra fechou nesta quinta-feira (08) e os clubes foram ao mercado reforçar o elenco para a disputa da Premier League, que começa nesta sexta-feira (09).

Com um mercado cada vez mais inflacionado, os clubes da primeira divisão da Inglaterra gastaram £1,41 bilhão durante toda a janela de transferência, um pouco abaixo do recorde de £1,43 bilhão em 2017.

Dos 20 clubes que irão disputar a competição, 11 quebraram o próprio recorde de maior contratação individual, Incluindo dois dos três que subiram da Championship. Confira abaixo a lista dos clubes:

Clube Jogador Valor Ex-clube Arsenal Nicolas Pépé £72m Lille Aston Villa Wesley Moraes £22,5m Clube Brugge Brighton Adam Webster £19,6m Bristol City Leicester Tielemans £40m Mônaco Manchester City Rodri £62,8m Atlético de Madrid Newcastle Joelinton £40m Hoffenheim Sheffield United Oliver McBurnie £17,1m Swansea City Tottenham Ndombélé £54m Lyon Watford Ismaïla Sarr £27m Rennes West Ham Sébastien Haller £36m Eintracht Frankfurt Wolverhampton Raúl Jiménez £34,2m Benfica

Fonte: Transfermarkt

Dos 11, dois são brasileiros, os atacantes Wesley Moraes e Joelinton. Além disso, o Aston Villa fez a sua segunda maior contratação, o zagueiro Tyrone Mings, ex-Bournemouth por £20 milhões.

O Brighton fez a segunda e terceira maior, Leandro Trossard, ex-Genk e Neal Maupay, ex-Brentford, ambos por £20 milhões. O Leicester fez a segunda maior, Ayoze Pérez, ex-Newcastle por £30 milhões.

O Manchester City acertou com João Cancelo, ex-Juventus por £60 milhões e o lateral-direito se tornou o segundo jogador mais caro da história do clube. O Sheffield United abriu os cofres, além de Oliver McBurnie, o clube fechou com Lys Mousset, ex-Bournemouth por £9,9 milhões, Callum Robinson, ex-Preston North End por £7 milhões e Luke Freeman, ex-Queens Park Rangers por £5 milhões.