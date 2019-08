Borussia Dortmund Dortmund vende Philipp e Kagawa para Rússia e Espanha

Confirmadas as saídas de dois atletas do Borussia Dortmund, Shinji Kagawa e Maximilian Philipp. Este último se juntará ao Real Zaragoza, equipe que está na segunda divisão espanhola. O japonês já havia manifestado seu desejo de atuar pela Espanha e chega com status de principal contratação do clube. Não se tem informação, no entanto, de números da transferência e tempo de contrato.

Em Dortmund, foi onde Kagawa teve seu maior destaque na carreira: foram 216 jogos e 60 gols. Atuou pela equipe alemã entre 2010 e 2012, retornando ao clube em 2014. Janeiro deste ano, esteve emprestado ao Besiktas, mas, encerrado a temporada na Turquia, estava à procura de uma nova equipe.

Já Maximilian Philipp vai jogar no Dínamo de Moscou, em transferência de 20 milhões de euros (cerca de R$ 85,2 milhões) e um contrato de 4 anos. Também fora dos planos de Lucien Favre, o jogou esteve presente em 51 partidas e marcou 11 gols com a camisa do Borussia Dortmund.