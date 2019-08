Borussia Dortmund vence Uerdingen e avança na Copa da Alemanha

do9)O Borussia Dortmund estreou com a vitória de 2 a 0 na Copa da Alemanha. Com gols de Marco Reus e Paco Alcácer, o time aurinegro eliminou o Uerdingen, da terceira divisão do Campeonato Alemão.

Como previsto, o Borussia começou o jogo com bastante posse de bola, porém a defesa adversária fez bem primeiro tempo e impôs dificuldades. Aos quatro minutos, Thorgan Hazard cobrou escanteio e Hummels cabeceou, mas Grosskreutz, ex-Dortmund, tirou em cima da linha. 10 minutos depois, a dupla aurinegra repetiu o feito, mas o goleiro Königshofer conseguiu espalmar.

A equipe da terceira divisão apostou na retranca para sair com o resultado. Recuado, o time fechou os espaços para o ataque do Dortmund. Porém, também não conseguia sair pro jogo.

Aos 27' , Paco Alcácer recebia belo passe e saia na cara do gol, mas chutava encima do goleiro. Somente aos 37' veio a primeira chance real de gol do Uerdingen, com o atacante Osawe. Ao receber a bola de contra-ataque, acelerou em direção a área e chutou cruzado, mas a bola saiu à direita do gol. O primeiro tempo terminou 0 a 0, mesmo com a superioridade do time de Dortmund.

Segundo tempo para passar a régua

A segunda etapa começou da mesma maneira que o fim da primeira. Logo no primeiro minuto, Reus recebeu um passe que o deixou na cara do gol, mas o zagueiro Lukimya deu um carrinho na bola e afastou o perigo.

Porém, aos três minutos, Akanji lançou Reus na cara do gol, que tirou do goleiro e fez o primeiro do Dortmund. O capitão utilizou a mão para dominar a bola, porém a arbitragem não viu.

Após continuar em ritmo forte, porém anulado pela marcação do Uerdingen, o segundo gol veio de bola parada. Paco Alcácer cobrou a bonita falta aos 24'.

Com o resultado favorável, o Borussia diminuiu o ritmo, manteve a posse de bola e administrou a vantagem até o apito final. A vitória classificou o Dortmund para a segunda rodada da competição.

Outros jogos da competição

Nos outros dois jogos da competição na sexta-feira (9), o Borussia Mönchengladbach venceu por 1 a 0 o Sandhausen, time de segunda divisão — gol foi marcado por Marcus Thuram.

O mesmo resultado se aplicou na vitória do Nürnberg contra o Ingolstadt, time da terceira divisão. Nikola Dovedan marcou no final da partida, aos 42' do segundo tempo.