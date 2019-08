Fiorentina confirma chegada de Erick Pulgar, volante da Seleção Chilena

Em reconstrução após o troca de dono, a Fiorentina anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do meio-campista Erick Pulgar, ex-Bologna. O jogador de 25 anos da Seleção Chilena já foi apresentado e participou dos treinos da equipe do técnico Vincenzo Montella em Florença. De acordo com o jornalista italiano Gianluca di Marzio, o acordo gira em torno de 10 milhões de euros, com o time de origem mantendo 10% de participação em futuras transações.

Pulgar começou a carreira no seu país, pelo Antofagasta em 2011, e se transferiu para a Universidad Católica em 2014, mas, por conta do destaque que teve, só ficou um ano no time antes de se transferir ao Bologna. Pelo time italiano, fez 106 partidas e 10 gols em quatro temporadas. Além disso, o volante soma 17 participações com a Seleção do Chile. Ele esteve presente no elenco que conquistou o título da Copa América em 2017, e marcou seu único gol com a camisa roja na última edição do torneio, que aconteceu esse ano no Brasil.

"Eu fui convencido pelo projeto daqui, que é muito interessante. Eu sinto que sou um jogador que traz um senso de equilíbrio ao meio-campo. Tenho características parecidas as de Badelj, mas nós podemos confortavelmente co-existir. Vou aprender com ele e juntos podemos ajudar o time. Eu cresci muito durante minha passagem pelo Bologna e também jogando pelo Chile, não apenas na Copa América. Você inevitavelmente aprende quando joga com Arturo Vidal e Charles Aránguiz", disse o novo camisa 7 da Viola.

Além de Pulgar, a Fiorentina já havia anunciado as contratações do lateral Pol Lirola, do meia-atacante Prince Boateng e do meio-campista Milan Badelj. A Viola, que terminou a temporada passada na decepcionante 16ª colocação da Serie A, estreia oficialmente na temporada contra adversário ainda definir pela Copa da Itália, no dia 18/8. Pelo Italiano, a estreia será uma semana depois, contra o Napoli.