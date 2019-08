Guia VAVEL Premier League 2019-20: Liverpool

O Liverpool disputará a Premier League 2019-20 em busca de seu primeiro título após a reformulação do campeonato. Após os clubes ingleses romperem com a Football League em 1992, a liga nacional passou a ter o nome como conhecemos hoje.

Os Reds se sagraram campeões ingleses em 18 ocasiões, sendo o último título conquistado em 1989-90. O Liverpool acumula quatro vices-campeonatos desde o novo formato do campeonato.

O time de Jürgen Klopp disputa a liga nacional após conquistar a UEFA Champions League de 2018-19 e ser vice-campeão da Community Shield, após ser derrotado nos pênaltis pelo Manchester City.

A pré-temporada dos Reds não foi das melhores. A equipe disputou sete amistosos e enfrentou equipes como Borussia Dortmund, Sevilla, Napoli e Lyon, e somou três vitórias, três derrotas e um empate. O que mais preocupou nos amistosos foi a defesa do Liverpool, que foi vazadas em 12 ocasiões.

Escalação

Jürgen Klopp escala o Liverpool, na maioria das partidas, em um 4-3-3, com variações no setor ofensivo. Com Sadio Mané, Mohamed Salah e Roberto Firmino no trio de ataque, os três jogadores variam o posicionamento durante os jogos. Esta estratégia funcionou muito bem na temporada passada - somente o trio de ataque titular balançou a rede em 69 vezes.

É muito comum ouvir especialistas dizendo que equipes europeias não têm jogadores titulares ou reservas, mas, na maioria das vezes, Klopp escala a equipe titular com Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Georgino Wijnaldum, Jordan Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané.

Na temporada passada, além do “time de confiança” de Klopp, o treinador costuma escalar em muitas ocasiões os meias James Milner e Naby Keïta em muitas ocasiões, além do atacante Xherdan Shaqiri. O zagueiro Joe Gomez teve muita participações entre os 11 iniciais dos Reds na temporada passada, até que uma lesão no tornozelo em dezembro o afastou dos gramados por quatro meses.

(Foto: Reprodução/Instagram Liverpool)

Destaque

Mohamed Salah chegou aos Reds na janela de verão da temporada de 2017-18. Após o Liverpool desembolsar 42 milhões de euros pelo atacante egípcio, surgiram diversas desconfianças na contratação do jogador, pois, quando defendeu o Chelsea, entrou em campo em 19 partidas e balançou as redes duas vezes.

Entretanto, todas as dúvidas sobre Salah foram por água abaixo. Até então, o egípcio acumula 71 gols e 29 assistências em 105 partidas pelos Reds. Além desses números, o atacante foi destaque do Liverpool no vice-campeonato da Champions League de 2017-18 e no vice da Premier League da temporada passada, além de ser um dos principais nomes do clube na conquista do título europeu em 2019.

(Foto: Reprodução/Instagram Liverpool)

Fique de Olho

Desde a temporada 2016-17 no Liverpool, Sadio Mané vem de temporadas sólidas nos Reds. Já na quarta temporada na equipe, Mané entrou em campo 123 vezes e balançou a rede em 59 oportunidades.

Devido às boas temporadas de Mohamed Salah, seu companheiro de equipe, é inevitável que os holofotes focam mais no egípcio. Entretanto, é óbvio que o senegalês é um dos pilares - não só do ataque - da equipe de Klopp.

(Foto: Reprodução/Instagram Liverpool)

Treinador

Jürgen Klopp assumiu o comando do Liverpool em outubro de 2015. Desde então, o técnico comandou os Reds em 209 oportunidades, e, mesmo com campanhas memoráveis, como na UEFA Europa League de 2015-16, na UEFA Champions League de 2017-18 e na Premier League de 2018-19, seu primeiro e único título nos Reds aconteceu esse ano, com a conquista da Liga dos Campeões.

(Foto: Reprodução/Instagram Liverpool)

Estádio

O Anfield foi inaugurado em 28 de setembro de 1884. Entretanto, quem estreou nos gramados do estádio não foi o Liverpool, mas sim seu maior rival, o Everton, em uma partida contra o Earlstown. A primeira partida dos Reds em seu estádio aconteceu no ano de sua fundação, em 1892, contra o Rotherham Town. Os Reds venceram por 7 a 1.

Atualmente, após reformas em 2015, 2016 e 2017 para modernizar o estádio, a capacidade máxima do Anfield aumentou de 45.276 torcedores para 54.167.

O maior público no estádio dos Reds foi no dia 2 de fevereiro de 1952, em uma partida contra o Wolverhampton, válido pela Copa da Inglaterra daquele ano. Na ocasião, 61.905 torcedores compareceram no Anfield.

(Foto: Reprodução/Instagram Liverpool)

Posição em 2018-19

Na Premier League da temporada 2018-19, o Liverpool terminou na vice-colocação do campeonato, com 97 pontos somados. O tabu de não conquistar o novo formato do campeonato inglês é tão presente nos Reds que, com a pontuação conquistada, a equipe conseguiria o título em qualquer outra edição da Premier League. Além do recorde de pontos de um vice, o time de Klopp teve a melhor defesa do campeonato, somando apenas 22 gols.

Expectativas para 2019-20

O Liverpool disputará a Premier League em busca do título. Após manter a base da equipe que conquistou a UEFA Champions League da temporada passada, os Reds não fizeram nenhuma contratação impactante, mas não deixa de ter um elenco competitivo para buscar as primeiras colocações da tabela.