Sterling faz hat-trick e City atropela West Ham na estreia da Premier League

Na estreia da Premier League, o Manchester City começou com o pé direito. O time de Guardiola foi até o London Stadium e goleou o West Ham por 5 a 0, com hat-trick de Sterling. Gabriel Jesus e Aguero completaram o placar.

O Manchester City abriu o placar aos 25 minutos. Walker recebeu na linha de fundo e cruzou para a área, Gabriel Jesus apareceu entre a defesa e marcou o primeiro gol do jogo.

No segundo tempo, logo aos cinco minutos, De Bruyne arrancou pelo meio, carregou até a entrada da área e achou Sterling pela esquerda, o inglês dominou e bateu na saída do goleiro Fabiasky.

Parecia que o Manchester City jogava em casa. Aos 30 minutos, Mahrez acetou um grande passe para Sterling dentro da área, que tocou por cobertura e marcou o terceiro gol.

Aos 40, Aguero cobrou pênalti no canto esquerdo e fez o quarto. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Sterling recebeu bom passe de Mahrez e finalizou no canto esquerdo do goleiro do West Ham para fazer um hat-trick e o quinto gol.

Com o resultado, os Citizens chegaram a décima vitória consecutiva contra o West Ham. No total, são 11 jogos sem perder para o time de Londres, sendo a última derrota em 2015.

O próximo jogo do Manchester City é no próximo sábado (17), às 13h, contra o Tottenham no Etihad Stadium, em Manchester. Já o West Ham encara o Brighton & Hove Albion, às 11h, também no próximo sábado, no Amex Stadium, em Brighton.