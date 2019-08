Schalke 04 começa temporada com goleada contra Drochtersen/Assel pela DFB Pokal 

A temporada 19/20 na Alemanha começou! Deu-se início este fim de semana a DFB Pokal, competição que reúne times alemães de diferentes regiões em busca do título nacional.

O Schalke 04 começou com o pé direito a temporada ao vencer por 5 a 0 o Drochtersen/Assel neste sábado (10) pela primeira rodada. Com gols de Steven Skrzybski, dois de Guido Burgstaller, Daniel Caligiuri e Münir Mercan, o time de David Wagner agora tem pela frente a Bundesliga no próximo fim de semana.

Início de partida complicado

Mesmo sendo favoritos a vencer o jogo, os Azuis Reais demoraram para pegar ritmo. Os donos da casa foram melhores, defendendo-se dos oponentes e impedindo-os de chegar na área. A melhor chance veio somente aos 20 minutos, com Harit mandando a bola na trave. Com a primeira oportunidade, o time melhorou, tomou gás e foi para cima, conseguindo aos 44 abrir o placar. Suat Serdar chegou pelo lado direito, encontrando Steven Skrzybski que mandou para as redes.

Goleada azul

No segundo tempo o trabalho do Schalke foi mais fácil. Nico van der Reith tentou assustar o time azul, mas foi marcado impedimento. A partir daí, os visitantes aumentaram o placar. Burgstaller e Caligiuri, de pênalti, marcaram dois, levando para três a marca de gols.

O jovem do sub-23, Münir Mercan, entrou e mostrou para que veio, marcando o quarto gol da partida. Para fechar, Burgstaller no final do jogo fez o quinto, carimbando a classificação para a próxima rodada e enchendo os olhos dos torcedores que esperam uma recuperação da temporada passada.

Outros jogos da rodada

O Bayer Leverkusen também jogou neste sábado e venceu por 4 a 1 o Alemannia Aachen, da quarta divisão. Sem muitos problemas, o time vermelho garantiu a classificação.

O Freiburg também garantiu o passaporte carimbado na Pokal com a vitória por 1 a 0 contra o FC Magdeburg. O Fortuna Düsseldorf também segue vivo após o 3 a 1 no FC Villingen.

Porém, dois clubes da elite não garantiram a vitória. O Augsburg foi superado pelo SC Verl por 2 a 1 neste sábado. Já o Mainz 05 surpreendeu e foi derrotado pelo Kaiserslautern por 2 a 0.

Próximo desafio

No sábado (17), o Schalke 04 enfrenta o Borussia Mönchengladbach, no Borussia-Park, às 13h30, pela primeira rodada da nova temporada da Bundesliga.