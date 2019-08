Guia VAVEL Premier League 2019-20: Everton

Depois de dois anos "batendo na trave" para se classificar em uma Champions league, o Everton nunca esteve com a expectativa tão em alta para levantar um caneco nessa temporada da Premier League. O clube se reforçou bem, aproveitando o dinheiro que entrou das vendas de Ademola Lookman, Idrissa Gueye e Nikola Vlasic.

Além de contratar o goleiro Jonas Lössl, ex-Huddersfield Town, o técnico Marco Silva ganhou peças tanto para ataque quanto para o meio-campo e defesa. O volante Jean-Philippe Gbamin, ex-Mainz chega para disputar a vaga deixada por Gueye. O meia já conhecido Fabián Delph, ex-Manchester City, chega para ser o jogador-coringa, ou seja, que atua em quase todas as posições do campo. O lateral Djibril Sidibé vem com a expectativa de ser um titular incontestável do time, mesmo com a idolatria de Coleman nos Toffess.

Para o setor ofensivo, o Everton já conta com nomes de alto nível como o meia Sigurdsson, o ponta Bernard e o artilheiro do time na temporada passada com 13 gols, Richalison. Entretanto, o comandante português fez questão de mais peças e o clube trouxe o atacante Alex Iwobi, ex-Arsenal e o jovem italiano Moise Kean. O último por sinal vem com status de titular, criando uma expectativa nos fãs dos toffess.

Escalação

E para montar tanta gente boa nesse elenco, o técnico Marco Silva monta o seu time no tradicional 4-2-3-1, com dois pontas de velocidade e um atacante de área. Com a vantagem de ter a sua base do time titular toda a disposição, o comandante deve fazer alguns teste mas o time titular esperado para a temporada é: Pickford; Sidibé, Mina, Keane e Digne; Gbamin/Schneiderlin e André Gomes; Richarlison, Sigurdsson e Bernard; Kean.

Destaque

O novo camisa sete do Everton é uma das esperanças do time para voltar a gritar campeão dentro do Goodison Park. Richarlison finalizou a temporada passada com 13 gols em 38 jogos. Na época, para tirar o brasileiro do Watford, os toffess desembolsaram cerca de 39 milhões de euros para contar com o jogador. Hoje, de acordo com o Transfermarkt, o atleta está avaliado em 50 milhões de euros.

Campanha

Com a chegada de novos jogadores e mantendo grande parte do seu elenco, o Everton nunca esteve com a expectativa tão alta para uma classificação para Champions league ou até de levantar uma taça, o que não acontece faz quase 25 anos.

Porém, ao que parece, os torcedores não estão muito ligados nesse tabu mas sim na ansiedade para ver o time em campo e vencendo. O que nos resta é acompanhar de perto essa temporada do Everton que pode dar o que falar!