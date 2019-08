Aston Villa sai na frente, mas Kane garante vitória do Tottenham na reta final

Com direito a virada emocionante, o Tottenham bateu o Aston Villa por 3 a 1 na estreia da Premier League, neste sábado (10), no Hotspur Stadium. Os gols do triunfo foram anotados por N'dombèlé e Kane, duas vezes. McGinn marcou para os visitantes.

Surpresa

O Tottenham começou a partida pressionando e indo em busca do gol, mas acabou sendo surpreendido pelo Villa que abriu o placar aos 8'. Mings lançou para McGinn driblar a marcação, e tocar no canto direito do goleiro Lloris.

Após o gol, os Villans se retrancou. Os Spurs foram em busca do empate. Mesmo assim não conseguiram ter nenhuma chance na meta defendida por Heaton.

Trezeguet quase ampliou para os visitantes. Antes do árbitro assinar o fim do primeiro tempo, o estreante em Premier League, puxou contra-ataque, invadiu a área, mas acabou finalizando fraco e Lloris segurou sem problemas.

Harry Kane avassalador

Na segunda etapa, os donos da casa foram para cima e começaram a a dá trabalho a defesa adversária. Sissoko dominou no peito, chutou cruzado mandando e a bola passou raspando a trave.

Com pressão inicial, o time londrino chegou ao empate com o N'dombèlé. Aos 73', o francês pegou a sobra na entrada da área e mandou uma bomba, sem chances para Heaton.

O gol deu mais animo para os Spurs. Logo veia a virada dos pés de Kane. Após bate e rebate da zaga do Villa, o camisa 10 aproveitou e finalizou no canto direito.

Aos 87', Heaton brilhou ao defender cobrança de falta de Eriksen Na reta final, Sissoko acionou Kane, que arrematou de longe e decretou a vitória dos Spurs.

Classificação e próximos Jogos

Com a vitória, o Tottenham ocupa a quinta colocação. Já o Aston Villa esta em 16º lugar.

Na segunda rodada da Premier League, os Villans pegam o Bournemouth, no sábado (17), às 11h (de Brasília), no Villa Park. No mesmo dia, os Spurs enfrentam o Manchester City, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium.