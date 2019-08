Chuva de gols marca o domingo de Copa da Alemanha

Com ausências de Forsberg e Werner — dois de seus principais jogadores — na equipe titular, o Leipzig ganhou do modesto VFL Osnabrück por 3 a 2. O placar ilustra o equilíbrio da partida tanto em posse de bola quanto nas finalizações.

Para aqueles que gostam de gol, independentemente de quem, certamente se agradaram da primeira etapa que contou com quatro acertos. Já nos primeiros 10 minutos, tratava-se de um empate em 1 a 1, quando aos 7’, Sabitzer dá início aos gols, em oportunidade de rebote, mas 2 minutos depois, o time da casa empataria com Amenyido.

A partida que se mostrava bem parelha em posse de bola, contou com mais dois gols do Leipzig, aos 29’ com o lateral Klostermann e dois minutos depois novamente com Sabitzer, dando início a um primeiro tempo de nove finalizações do Leipzig contra cinco do Osnabrück, em etapa de duas equipes que gostavam de ter a bola.

No segundo tempo, o parâmetro se desenhou distinto com superioridade e condução da equipe mandante e, diferente da etapa inicial, o VFL Osnabrück assumiu certo domínio, mas não sendo suficiente para alcançar resultado positivo. Obteve-se mais um gol no jogo, com Marcos Álvarez aos 73, diminuindo o placar. O jogo então se encerra em 3 a 2, e classificação do Leipzig.

Eintracht Frankfurt é outro vitorioso de domingo

O Eintracht Frankfurt também ganhou sua partida, contra o Mannheim, marcada também por alto número de gols e muita movimentação, que se encerrou em 5 a 3.

Apesar da superioridade de posse de bola do Frankfurt em mais de 60%, as chances de perigos ficaram por conta dos donos da casa, que aproveitaram suas únicas oportunidades claras e não desperdiçou. O primeiro gol veio logo aos 3 minutos com Sulejmani, que faria seu segundo aos 11. O Frankfut, no entanto, terminaria a etapa conseguindo empatar — diminuiu com Kamanda, aos 21, e empatou no último minuto (45+1) com seu camisa 10, Filip Kostic.

O segundo tempo foi de um time muito agressivo por parte dos frankfurtianos, enquanto seu adversário não teve nenhuma grande oportunidade que não fosse seu gol aos 72’, e, a partir disso, com a permanente imposição do Frankfurt, Rebic faz um hat-trick e partida termina em 5 a 3.

Outras equipes da Bundesliga também jogaram no domingo, e não teve zebra:

Halberstadt 0x6 Union Berlin

Rödinghausen 3x3 Paderborn

Eichstatt 1x5 Hertha Berlin

As vitórias de maiores dificuldades ficaram por conta de Hamburgo e Colônia, que triunfaram contra Chemnitzer e Wehen nas penalidades, após placares em 2 a 2 e 3 a 3, respectivamente.