Aubameyang marca, e Arsenal vence Newcastle pela Premier League

O Newcastle recebeu o Arsenal neste domingo (11) pela primeira rodada da Premier League. Com muitas novidades nas equipes, o time do brasileiro Joelinton e companhia foi derrotado pelos Gunners por 1 a 0 gol marcado pelo artilheiro Aubameyang.

O primeiro tempo foi equilibrado, com os dois times desperdiçando as oportunidades criadas. Aos 16', a primeira boa chance de Joelinton foi para fora. Depois de um cruzamento o atacante brasileiro cabeceou e mandou ao lado do gol. Três minutos depois outro susto do Newcastle, Shelvey arriscou um chute forte e acertou a trave de Leno.

O Arsenal decidiu responder aos 22 com Mkhitaryan, que recebeu um bom passe, mas na hora de finalizar isolou a bola. Os Magpies tentavam pressionar, e após jogada individual de Joelinton, que passou por três jogadores, Leno defendeu e segurou o perigo. Do outro lado, o goleiro Dubravka só trabalhou aos 30, quando se esticou todo para defender um chute à queima roupa de Aubameyang.

Os minutos finais não foram repletos de emoção e nem de gols, até o fim da primeira etapa. Os times foram para o intervalo sabendo que poderiam apresentar mais nos 45 minutos finais.

Na volta para o segundo tempo os Gunners voltaram melhor. Auba teve boa chance aos seis minutos, e na hora do chute foi interceptado por Dummett. Não demorou muito para o atacante ter outra. Aos 13, o Newcastle saiu tocando errado, Maitland Niles interceptou um passe, avançou com a bola e cruzou para Aubameyang, que dominou e tocou na saída de Dubravka para abrir o placar, Arsenal 1 a 0.

O jogo esfriou e Unai Emery aproveitou para promover as entradas de Pepe e Dani Ceballos, mais tarde entraria o brasileiro Martinelli também. A primeira boa chegada do Newcastle no segundo tempo foi aos 38 minutos com Saint-Maximin, que finalizou para a defesa de Leno.

A partida terminou com a vitória dos Gunners na primeira rodada e os três primeiros pontos na tabela. A próxima partida será no sábado (17) quando recebe o Burnley pela 2ª rodada. Já o Newcastle visita o Norwich, também no sábado.