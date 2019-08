Goleadas, prorrogações e zebras: o Raio-X da primeira fase da Copa da Alemanha

Como de costume, a Copa da Alemanha é a competição que abre o calendário do futebol alemão depois da Supercopa do país. Envolvendo, de início, 64 equipes das quatro primeiras divisões, o que não faltou nos gramados germânicos foram goleadas e times da Bundesliga se complicando diante de clubes de ligas inferiores.

Sexta-feira (9)

No primeiro dia de DFB Pokal, na sexta-feira (9), Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach foram os times da primeira divisão que entraram em campo. Recém-rebaixado à 2.Bundesliga, o Nürnberg também jogou.

(3ª) Ingolstadt 0x1 Nürnberg (2ª)

Como era de se esperar, o jogo foi aberto durante boa parte dos 90 minutos. Cada time deu 16 chutes ao total, mas, quando o confronto parecia se encaminhar à prorrogação, Dovedan conseguiu abrir o marcador e garantir o triunfo do Nürnberg.

(3ª) Uerdingen 0x2 Borussia Dortmund (1ª)

Num primeiro tempo em que o BVB teve dificuldades para transpor a defesa adversária, os torcedores aurinegros chegaram a temer uma zebra. No entanto, depois do intervalo, a capacidade física foi um diferencial, e Marco Reus e Paco Alcácer fizeram os gols dos Abelhas.



(2ª) Sandhausen 0x1 Mönchengladbach (1ª)

Marcando um gol logo no primeiro tempo, o M'Gladbach teve paciência e cautela na primeira partida de sua temporada. Mesmo assim, sofreu bastante com os 18 chutes adversários contra apenas sete dos Ursos.

Sábado (10)

Com 13 jogos movimentando a bola nos quatro cantos da Alemanha no sábado (10), gigantes como Bayer Leverkusen, Schalke 04 e Werder Bremen deram as caras na Copa. Os três em grande estilo. Porém, o Hoffenheim quase matou seus fãs ao se classificar nos pênaltis.

(4ª) Aachen 1x4 Bayer Leverkusen (1ª)

Depois de virar ao intervalo já vencendo por 2 a 0, o Bayer até teve um susto com o gol do Aachen no começo do segundo tempo. Mas, o preparo físico foi fator determinante e fez com o que os Leões fizessem mais dois tentos antes do apito final.

(4ª) Drochtersen/Assel 0x5 Schalke 04 (1ª)

Após um temporada 2018-19 desastrosa, o S04 está com os holofotes sobre si nesta época. Entretanto, para espantar a insegurança dos torcedores, o 5 a 0, com quatro gols no segundo tempo, garantiu a passagem dos Azuis Reais.

(4ª) Atlas Delmenhorst 1x6 Werder Bremen (1ª)

Um passeio! Se impondo sobre o adversário desde o primeiro minuto, o Werder foi para o intervalo já vencendo por 4 a 1. Na volta do descanso, o peruano imparável Claudio Pizarro ainda guardou mais dois gols.

It's a goal-fest at home as Bremen run out as clear winners 🌟#DFBPokal #SVASVW pic.twitter.com/I6LC6d4HdQ — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) August 10, 2019

(3ª) Magdeburg 0x1 Freiburg (1ª)

Também da Bundesliga, o time da Floresta Negra precisou da prorrogação para eliminar o Magdeburg na abertura de sua temporada. Depois de um 0 a 0 equilibrado, Waldschmidt, logo no começo do tempo extra, abriu o placar, que não foi mais mexido.

(4ª) Villingen 1x3 Fortuna Düsseldorf (1ª)

Como o Freiburg, o Fortuna foi outro que precisou do tempo extra. O 1 a 1 durante os 90 minutos não foi condizente com a superioridade da equipe de primeira divisão. Mas, as coisas se normalizaram na prorrogação, que teve dois gols do Fortuna. Num todo, foram 28 finalizações do FD contra 10 do Villingen.

(3ª) Würzburger Kickers 3x3 Hoffenheim (1ª)

Candidato sério ao jogo mais emocionante da primeira fase, o Hoffenheim chegou a abrir 2 a 0 fora de casa. Dando alegria ao seu torcedor, o Würzburger correu atrás do placar e conseguiu o empate, levando a decisão da vaga à prorrogação. Quando o gol de Szalai, do Hoffe, saiu no tempo extra, o de Pfeiffer levou a torcida local ao extremo de felicidade. Mas, nos pênaltis, o time da Bundesliga venceu por 6 a 5.

(4ª) Verl 2x1 Augsburg (1ª)

Grande decepção entre as equipes da Bundesliga, o Augsburg foi um dos dois times da primeira divisão a serem eliminados ainda na primeira fase. O Time da Árvore sofreu com a blitz inicial do Verl e já perdia por 2 a 0 no primeiro tempo. Depois do intervalo, o gol na reta final não conseguiu dar peito ao Augsburg, que está fora da DFB Pokal.

(3ª) Kaiserslautern 2x0 Mainz 05 (1ª)

O outro "zebrado" da Bundesliga na primeira fase foi o Mainz, que não conseguiu passar pela defesa do Kaiserslautern em nenhum momento. Mas os donos da casa foram às redes adversárias aos 63 e 90 minutos de partida.

Outros resultados do dia:

(4ª) Dassendorf 0x3 Dynamo Dresden (2ª)

(4ª) Viktoria 1889 Berlin 0x1 Arminia Bielefeld (2ª)

(4ª) Wacker Nordhausen 1x4 Erzgebirge Aue (2ª)

(4ª) Ulm 1846 0x2 Heidenheim (2ª)

(3ª) Baunatal 2x3 Bochum (2ª)

Domingo (11)

(4ª) Germania Halberstadt 0x6 Union Berlin (1ª)

Xodó da Bundesliga 2019-20, o Union Berlin estrou na temporada da melhor form possível: goleando. Com cinco gols só no segundo tempo, a equipe que disputará a primeira divisão pela primeira vez na história mostrou que não está para brincadeira.

(2ª) Osnabrück 2x3 RB Leipzig (1ª)

O RBL deu uma aula de como administrar um resultado feito no primeiro tempo. Com 3 a 1 antes do intervalo, o time de Leipzig ainda sofreu um gol do segundo período, mas nada que tirasse a paz de seus adeptos.

(3ª) Waldhof Mannheim 3x5 Eintracht Frankfurt (1ª)

Após estar perdendo por 3 a 2 aos 72 minutos de jogo, o Eintracht reagiu no último ¼ de partida, com um hat-trick de Ante Rebic, classificando os Águias à próxima fase.

(4ª) Eichstatt 1x5 Hertha Berlin (1ª)

Também demonstrando superioridade, o Hertha abriu 3 a 0 logo no primeiro tempo. Depois do descanso, o ritmo forte seguiu e a goleada foi inevitável.

(4ª) Rödinghausen 3x3 Paderborn (1ª)

Em jogo muito movimentado e aberto, o 3 a 3 só foi feito aos 85 minutos, após o recém-promovido à Bundesliga sofrer o empate. Ainda foi visto o nível de preparo físico do Paderborn, que deixou a desejar. No entanto, nas penalidades, a equipe da quarta divisão perdeu duas penalidades e saiu derrotada em casa por 4 a 2 nos penais.

(2ª) Wehen 3x3 FC Köln (1ª)

Se o Colônia faz dois gols em três minutos no primeiro tempo (39' e 42'), o Wehen também faz dois em três minutos (53' e 56'), mas na segunda etapa. Com o 2 a 2 no tempo regular, a prorrogação foi necessária, onde teve mais um tento de cada lado. No pênaltis, o campeão da segunda divisão 2018-19 venceu por 4 a 3.

Outros resultados do dia:

(4ª) Lübeck (4)3x3(5) St. Pauli (2ª)

(4ª) Saarbrücken 3x2 Jahn Regensburg (2ª)

(4ª) Salmrohr 0x6 Holstein Kiel (2ª)

(4ª) Oberneuland 1x6 Darmstadt (2ª)

(3ª) Chemnitzer (5)2x2(6) Hamburgo (2ª)

(3ª) Duisburg 2x0 Greuther Fürth (2ª)

Segunda-feira (11)

(3ª) Hansa Rostock 0x1 Stuttgart (2ª)

Marcando logo no começo da etapa inicial, o recém-rebaixado à segunda divisão sofreu pouco perigo do Hansa e se garantiu na fase seguinte da DFB Pokal.

(2ª) Karlsruhe 2x0 Hannover (2ª)

Em confronto direto oriundo da 2.Bundesliga, o Hannover, que jogou a primeira divisão na temporada passada, foi derrotado com dois tentos marcados na etapa final, o que não deu tempo para a reação do H96.

(3ª) Hallescher 3x5 Wolfsburg (1ª)

Em mais um jogo candidato à melhor partida da primeira fase, o Wolfsburg precisou da prorrogação para carimbar vaga na segunda fase. Depois de sofre o empate de 3 a 3 nos acréscimos do segundo tempo, os Lobos fizeram duas gols no começo do tempo extra e selaram a vaga.

(4ª) Energie Cottbus 1x3 Bayern de Munique (1ª)

Com um primeiro tempo sem conseguir demonstrar um ótimo futebol, os atuais campeões da Copa da Alemanha não tiveram dificuldades para bater o modesto time da quarta divisão, que fez um gol de honra nos acréscimos.

A segunda fase ainda não tem confrontos definidos, todos eles serão definidos em sorteio. Assim, somente Mainz 05 e Freiburg são os dois times da Bundesliga que não estarão presentes. No mais, todos da primeira divisão tem vaga confirmada. E aí, em quem você aposta que vai chegar à final?