Após lesão de Alisson, Liverpool confirma retorno de Lonergan como reserva à curto prazo

Horas depois de confirmarem a lesão de Alisson, que deve deixar a meta por cerca que seis a oito semanas, o Liverpool anunciou nesta segunda-feira (12) que Andy Lonergan, goleiro de 35 anos, retorna ao clube após um curto período com a equipe na pré-temporada em solo norte-americano.

O brasileiro se lesionou ainda no primeiro tempo da goleada de 4 a 1 dos Reds sobre o Norwich, em Anfield, e deixou o campo sentindo muitas dores na região da panturrilha.

O veterano defendeu as cores do clube quando o próprio Alisson esteve ausente do período que antecedeu o início da temporada do clube inglês e foi um reserva imediato de Mignolet por alguns jogos. Neste momento, entretanto, o goleiro seguia sem clube - já que deixou o Middlesbrough no final da temporada passada.

Mesmo chegando por um período que não deve passar de seis meses na equipe de Liverpool, Lonergan - ex Leeds, Bolton e Preston - tem tudo para figurar na reserva do clube, já que Ádrian, goleiro que veio do West Ham nesta última janela, deve ser o titular do clube nas próximas partida até que Alisson esteja 100% e retorne aos 11 iniciais dos Reds.