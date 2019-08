Inter de Milão e Bayern de Munique se acertam, e Ivan Perisic volta à Bundesliga

Na manhã desta terça-feira (13), o Bayern de Munique oficializou a contratação de Ivan Perisic, que foi cedido pela Inter de Milão até junho de 2020. Os alemães ainda têm a opção de compra após fim de empréstimo.

Podendo ser tanto meio-campista como atacante, o croata volta à Bundesliga aos 30 anos de idades. Quando mais novo, Perisic teve passagens por Borussia Dortmund e Wolfsburg.

No time do treinador conterrâneo Niko Kovac, o jogador que ainda pertence à Internazionale chega para compor elenco e briga por vaga no time titular. Sem Ribéry e Robben, o Bayern buscava por um jogador para ser opção em jogos de Copa e Bundesliga, além de poder contar com a experiência internacional de Perisic.

Diretor esportivo do clube bávaro, Hasan Salihamidzic ressaltou a experiência do jogador croata: "Ivan nos ajudará imediatamente com seus muitos anos de experiência em um nível internacional superior. Ele é tecnicamente forte e versátil no ataque".

Números de Ivan Perisic na carreira:

LIGA JOGOS GOLS ASSISTÊNCIAS Croata 88 36 22 Alemã 112 27 16 Italiana 141 37 31

Pela seleção croata, são 82 jogos, 23 gols e 19 assistências. O principal feito com a camisa nacional foi a chegada à final na Copa do Mundo Rússia 2018, onde perdeu para a França na decisão.