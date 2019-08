Guia VAVEL Bundesliga 2019-20: Bayern de Munique

Após trazer um pouco da história dos recém-chegados à Bundesliga, a VAVEL Brasil agora leva o guia dos principais times da temporada 2019-20 do Campeonato Alemão. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique serão destrinchados por aqui.

Então, fique com o Guia VAVEL do Bayern de Munique nesta página.

Bayern de Munique

O Bayern de Munique é considerado, hoje, a maior força dentro da Alemanha e uma grande potência europeia. Apesar de ter conquistado o sétimo título seguido da Bundesliga na temporada passada, a ideia é fazer uma temporada impecável visando não só em conquistas nacionais, como os continentais.

Para 2019-20, Niko Kovac pretende trabalhar com a renovação de seu elenco e fazer melhor temporada que a passada, com o desempenho mais regular durante as competições.

Posição 2018-19

Foto: Reprodução/Bayern de Munique

A temporada passada terminou do mesmo jeito que as seis anteriores: Bayern de Munique campeão da Bundesliga. Porém, se engana quem pensa que não foi no sufoco. O time foi completamente irregular na primeira metade da competição, com o rival Borussia Dortmund na liderança. Entretanto, a segunda parte teve bons jogos dos bávaros e a queda de rendimento dos aurinegros, o que deixou a taça em Munique.

Treinador

Foto: Reprodução/Bayern de Munique

Aos 47 anos, Niko Kovac vem para sua segunda temporada àfrente do Bayern. Os trabalhos na Seleção da Croácia, entre 2013 e 2015, e no Eintracht Frankfurt, entre 2016 e 2018, fizeram o croata assumir o comando, após a aposentadoria de Jupp Heynckes . Os principais títulos de sua carreira são a Copa da Alemanha de 2018 com o Frankfurt, contra os próprios bávaros, e os três títulos da temporada passada: Bundesliga, Copa e Supercopa da Alemanha.

Escalação

Para 2019-20, o treinador promete continuar com seu 4-3-3, que também pode ser interpretado como um 4-2-3-1, com Robert Lewandowski na frente.

Depois da saída da dupla Robbery, Gnabry e Coman terão o desafio de preencher o espaço que os dois multi-campeões deixaram no time. Thomas Müller também tem espaço no ataque dos bávaros. No meio-campo , Thiago e Javi Martínez ficarão com a criação das jogadas.

Já na parte de trás ficará com Alaba e Kimmich nas laterais, Süle e o recém-chegado Lucas Hernandez na zaga. O goleiro titular será Manuel Neuer.

O esquema de jogo não mudaria muito da temporada passada, porém colocaria a renovação do elenco em jogo.

Destaque

Foto: Divulgação/Bayern de Munique

O destaque do time fica por conta de Robert Lewandowski. Na temporada passada foram 40 gols em 47 jogos, sendo 22 deles só na Bundesliga. O polonês é o atual quinto colocado no ranking de maiores artilheiros da competição, com 202 tentos em 290 aparições.

Fique de olho

Serge Gnabry já mostrou na última campanha que é um jogador para ser observado. Foram 10 gols, vice-artilheiro do time, e cinco assistências. Por isso, foi votado como Jogador da Temporada do clube bávaro.

A saída de Robben e Ribery só trazem mais os holofotes para o

meia, que fará a dupla com o francês Kingsley Coman.

Estádio

A Allianz Arena é um dos estádios mais modernos e tecnológicos do mundo e a casa dos bávaros desde o começo da temporada 2005-06. Substituindo o Estádio Olímpico, que sediava a Copa do Mundo de 2006, a arena abriga 75.000 torcedores e chama bastante atenção por sua arquitetura, com sua fachada coberta por diamantes que são iluminados dependendo do evento: vermelho para jogos do Bayern, branco para jogos da Seleção Alemã e verde no St. Patrick’s Day.

Expectativa para 2019-20

As expectativas para a temporada são as mais altas possíveis. Apesar de ter perdido a Supercopa da Alemanha para o rival Borussia Dortmund, o clube cria expectativas para ganhar os títulos da Bundesliga e da Copa da Alemanha, além de ter uma boa campanha na UEFA Champions League, também almejando a orelhuda.