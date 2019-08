Guia VAVEL Bundesliga 2019-20: Bayer Leverkusen

Após trazer um pouco da história dos recém-chegados à Bundesliga, a VAVEL Brasil agora leva o guia dos principais times da temporada 2019-20 do Campeonato Alemão. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique serão destrinchados por aqui. Então, fique com o Guia VAVEL do Bayer Leverkusen nesta página.

Bayer Leverkusen

Retornando à UEFA Champions League, o Bayer Leverkusen buscará a sua volta ao protagonismo nesta temporada. Logo, o técnico Peter Bosz manteve a base estrutural da equipe, realizando ajustes apenas em alguns setores para fortalecer o conjunto. No total, seis jogadores chegaram, enquanto sete se despediram.

Os reforços custaram, aproximadamente, €64,55m aos cofres do clube. O meio-campista turco Kerem Demirbay e o atacante francês Moussa Diaby foram as principais contratações do Bayer Leverkusen, e já se firmaram entre os titulares.

Posição 2018-19

Na última temporada, Os Obreros terminaram na 4ª colocação, garantindo a última vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões depois de uma temporada ausente da principal competição do continente. Apesar de não se apresentar como um real postulante ao título da Bundesliga, o Bayer Leverkusen sempre aparece na briga para ficar entre os melhores colocados do torneio.

Treinador

Foto: Divulgação/Bundesliga

Experiente, o técnico holandês Peter Bosz, de 55 anos, chegou ao clube no fim do ano passado para assumir a vaga deixada por Heiko Herrlich, que foi demitido. O treinador acumula passagens por Ajax e Borussia Dortmund, e chegou ao Bayer Leverkusen após período sabático.

Seu único título na carreira de treinador foi a segunda divisão do Campeonato Holandês, na temporada 2004-05, quando comandava o Heracles Almelo.

Escalação

Peter Bosz utiliza o esquema 4-3-3 para distribuir o time em campo. Defensivamente, o holandês organiza sua equipe com duas linhas compostas por quatro homens, deixando apenas dois jogadores mais avançados para um eventual contra-ataque.

Com a chegada dos novos reforços, o técnico escala a equipe com a seguinte formação: Hrádecký; Lars Bender, Tah, Sven Bender e Sinkgraven; Aránguiz, Demirbay e Havertz; Bellarabi, Diaby e Volland. A maior característica do estilo de jogo implantado por Peter Bosz é o alto poder de marcação, aliado ao bom aproveitamento ofensivo.

Destaque

Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen

Reforço mais caro do Bayer Leverkusen para esta temporada, o meio-campo Kerem Demirbay é o responsável pela criação de jogadas da equipe comandada por Peter Bosz. O turco foi a principal aposta da diretoria para fortalecer a equipe.

Contratado junto ao Hoffenheim, o jogador de 25 anos custou, aproximadamente, 32 milhões de euros aos cofres dos Obreros.

Fique de olho

Foto: Divulgação/Bayer Leverkusen

O atacante Paulinho, ex-Vasco, é a maior esperança da diretoria do Bayer Leverkusen. O brasileiro está na sua segunda temporada pelo time alemão, e deve ganhar mais oportunidades durante este ano.

Estádio

Foto: Divulgação/Bundesliga

Inaugurado em 1958 com o nome Ulrich-Haberland-Stadion, em homenagem ao fundador do clube, a BayArena tinha sua capacidade limitada para 4 mil torcedores. Diante do crescimento do Bayer Leverkusen, o estádio foi se desenvolvendo e, atualmente, detém um espaço para 30 mil expectadores.

Em 1988, ainda quando o estádio passava por reformas, o Bayer Leverkusen conquistou a Copa da UEFA - atual UEFA Europa League.

Expectativa para 2019-20

Através de uma base sólida e com uma equipe competitiva, o Bayer Leverkusen pretende brigar com Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig, pelo título da Bundesliga 19-20. Torcida e diretoria confiam no trabalho desenvolvido pelo técnico Peter Bosz e acreditam que podem sonhar alto nesta temporada.