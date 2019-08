Guia VAVEL Bundesliga 2019-20: Borussia Dortmund

Após trazer um pouco da história dos recém-chegados à Bundesliga, a VAVEL Brasil agora leva o guia dos principais times da temporada 2019-20 do Campeonato Alemão. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique serão destrinchados por aqui.

Então, fique com o Guia VAVEL do Borussia Dortmund nesta página:

Borussia Dortmund

Considerada a segunda maior força da Alemanha, os aurinegros não vencem a Bundesliga há seis temporadas — apesar de encarados como principal ameaça a romper soberania do Bayern a cada edição. As expectativas, no entanto, são ainda maiores devidos a grandes investimentos feitos, de uma equipe que se comportou de maneira agressiva no mercado.

Posição 2018-19

Presente na primeira colocação por 18 rodadas, o Dortmund deixa escapar o título. Em um flerte com a taça boa parte do campeonato, vantagens significativas em pontos foram conseguidas para as outras equipes, porém, após uma queda de rendimento no segundo turno, o Bayern obteve uma crescente, sendo crucial para o desfecho. Nas últimas rodadas, é verdade, os bávaros possibilitam que o Borussia sonhasse, mas a perda de pontos importantes, incríveis empates permitidos em final de partida, fizeram a diferença, tornando-se vice com dois pontos de desvantagem.

Treinador

Haverá prosseguimento do comandante que chegou na temporada passada, trata-se de Lucien Favre: o suíço, de 61 anos, vai para sua segunda temporada frente ao clube. A equipe atual não é a primeira a ser liderada por Favre na Bundesliga: já comandou o Hertha Berlin na temporada 2008-09, deixando a equipe em quarto lugar e classificando-a para os Play-off da Liga Europa, e também o Borussia M´gladbach, na temporada 2011-12, quando salvou a equipe de um rebaixamento. Seu último trabalho foi no Nice, clube que o treinador deixou na terceira colocação no Campeonato Francês, temporada que chegou, em 2016-17.

Foto: Divulgação / BVB

Seus principais títulos como comandante foram em seu país natal, aonde foi campeão nacional em três ocasiões com o FC Zuirich (2005-06 e 2006-07), e conquistou duas Copas Nacionais, uma pelo mesmo Zurich, em 2004-05 e, um ano antes, pelo Servette FC.

Escalação

O Dortmund, de Lucien Favre, na temporada passada, usufruía de seus velozes jogadores e predominava-se por uma equipe de efetivos contragolpes. Em um sistema de 4-2-3-1, a principal característica da equipe ficava por conta de contra-ataques marcados por rápidos passes — tido como principal arma Jadon Sancho.

Na atual campanha não deve ser diferente, ao que indica, a postura e esquema tático devem ser as mesmas: as contratações de jogadores ágeis como Hazard e Brandt vêm para dar suporte a esse estilo. Outro ponto que chama a atenção é o fazedor de gols. Em edição anterior, se viu um Dortmund de Alcácer no banco e a utilização de Reus como ‘falso 9’, no entanto, a boa média de tentos do espanhol permite o questionamento se permanecerá no banco.

Quanto aos onze titulares, a certeza está apenas no setor defensivo, com a chegada Hummels e Schulz, que complementarão o sistema defensivo com Piszczek e Akanji. Já os demais setores carregam dúvidas: O companheiro de Witsel na volância terá disputa entre Weigl e Delaney; o setor ofensivo tem seu principal mistério: quem fechará o quarteto com Reus e Sancho. As opções são diversas e de muita qualidade, que estão entre Guerreiro, Hazard, Brandt, Gotze e Alcácer.

Destaque

Não há dúvidas de que o destaque do Borussia Dortmund é Marco Reus. Eleito o melhor jogador alemão da última temporada, Reus é um símbolo de sua equipe, não apenas por sua técnica, mas também por sua identificação. Torcedor da equipe desde criança, está no clube há 7 anos, tendo passado pela base quando mais novo.

Foto: Divulgação / BVB

Lado a lado com as lesões, esta não foi problema no seu último ano, e, estando distante desse problema, tem tudo para novamente ser também o destaque da Bundesliga.

Fique de olho

Tido como o jogador mais valioso da Liga Alemã (dados do Transfermark), Jadon Sancho migrou da condição de promessa para realidade. Assumindo papel de protagonista juntamente a Reus, o inglês, de apenas 19 anos, foi líder de assistências na última Bundesliga e, sem dúvidas, os adversários precisam ficar de olho na maior arma do Dortmund quando se trata de sua principal característica: os contragolpes.

Foto: Divulgação/BVB

Estádio

Construído em 1974, o Signal Idunal Park tem nada menos que 81.365 lugares, sendo, simplesmente, o estádio de maior capacidade de seu país. Admirado no mundo todo por estar sempre lotado e decorado de mosaicos, bandeiras, talvez seja este o principal elemento que internacionaliza sua equipe de forma mais impactante, tendo em vista a linda festa realizada por seus torcedores.

Foto: Divulgação/ BVB

Foi palco da Copa de 1974 quando ainda se trava de uma capacidade de 54 mil pessoas, além de também ter sido utilizado na Mundial de 2006.

Expectativa para 2019-20

Tudo se desenha a favor de Dortmund, que deu início ao calendário alemão vencendo a Supercopa da Alemanha em cima do Bayern. O entusiasmo já era significativo, tendo em vista os investimentos feitos em Brandt, Hazard, Schulz e Hummels, - além da permanência de Sancho -, enquanto seu maior rival nacional sofreu com importantes perdas – casos de Robben, Ribery e James Rodrigues -, o triunfo, contudo, comprovou materialmente possibilidades reais de almejar, por fim, o título da Bundesliga.