Guia VAVEL La Liga 2019-20: Barcelona

A bola vai rolar para a temporada 2019-20 da La Liga. O Barcelona vai em busca do 27º título da competição, sendo que levantou o troféu oito vezes das últimas 11 edições.

O time de Ernesto Valverde disputa o campeonato nacional após uma boa pré-temporada. A equipe blaugrana encarou o Chelsea, Vissel Kobe, Arsenal (Joan Gamer) e duas vezes o Napoli. Somou quatro vitórias e perdeu uma. Marcou 11 gols e levou três.

Escalação

Foto: Reprodução/Barcelona

Ernesto Valverde ganhou novos jogadores para escalar os Culés. Para a nova temporada, chegaram cinco novidades: o goleiro Neto, o meia Frenkie de Jong, o atacante Antoine Griezmann, o lateral-esquerdo Junior Firpo e o lateral-direito Moussa Wagué.

Valverde vai montar o time no 4-3-3. Apesar de ter dois atletas para ocupar a lateral-direita, o treinador pode optar por Sergi Roberto neste início. Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic (Arthur); Messi, Griezmann, Suárez.

Destaque

Foto: Reprodução/Barcelona

Entre os indicados na lista a melhor do mundo, Lionel Messi continua reinando na Catalunha. Na campanha anterior, foi o artilheiro da La Liga com 36 gols e o dono de 15 assistências. Embora que a eliminação na Champions League tenha sido dolorida, ninguém conseguiu superar os 12 tentos do capitão blaugrana.

Analisando toda a temporada 2018-19, o camisa 10 participou de 50 jogos. Balançou as redes 51 vezes e serviu o companheiro em 22 oportunidades.

Fique de olho

Foto: Reprodução/Barcelona

Demorou, mas a novela chegou ao fim. Antoine Griezmann é jogador do Barça. Campeão do mundo com a seleção francesa, o atacante irá chamar atenção devido a sua boa velocidade e qualidade técnica de jogar em qualquer parte do ataque.

Em seu último ano no Atlético de Madrid, disputou 48 partidas, fez 21 gols e distribuiu 10 assistências.

Técnico

Foto: Reprodução/Barcelona

Ernesto Valverde assumiu o comando do Barcelona no dia 29 de maio de 2017. Desde então, o técnico comandou os Culés em 119 oportunidades. O espanhol conseguiu faturar a Copa do Rei (2017-18), a Supercopa da Espanha (2018) e duas La Ligas (2017–18 e 2018–19).

Estádio

Foto: Reprodução/Barcelona

Inaugurado em 1957, o Camp Nou tinha espaço para 48 mil torcedores. Devido a Copa do Mundo de 1982, o estádio passou por reformas e o número de lugares aumentou para 150 mil. Porém, no ano de 1998 o clube procurou colocar as normas da Uefa em prática. Retirou a parte em que pessoas podiam assistir em pé e colocou assentos. Desta maneira, a capacidade ficou para 99.789.

Sendo o quinto maior estádio do continente europeu, o Camp Nou possui quatro estrelas (nível máximo), que significa que preenche todos os requisitos de instalações, serviços e capacidades.

Posição em 2018-19

Foto: Reprodução/Barcelona

Na La Liga de 2018-19, o Barcelona terminou com o bicampeonato, com 87 pontos somados. A equipe da Catalunha venceu 26 partidas, empatou nove e perdeu três.

Expectativa

Com um elenco competitivo, o Barcelona vai em busca do tricampeonato de forma consecutiva da La Liga. Mais a grande ambição fica por conta da Champions League. A última conquista foi na temporada 2014-15.