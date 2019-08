Guia VAVEL Bundesliga 2019-20: Borussia Mönchengladbach

Após trazer um pouco da história dos recém-chegados à Bundesliga, a VAVEL Brasil agora leva o guia dos principais times da temporada 2019-20 do Campeonato Alemão. Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayern de Munique serão destrinchados por aqui.

Então, fique com o Guia VAVEL do Borussia Mönchengladbach nesta página.

Borussia Mönchengladbach

Abaixo das maiores forças atuais da Alemanha, os Colts disputam cabeça a cabeça com o RB Leipzig para ser a terceira força no futebol nacional. Com uma boa primeira metade na temporada passada, a diretoria do BMG vê que é possível extrair bons resultados na Bundesliga.

Para 2019-20, o novo treinador austríaco já se programa a fim de satisfazer os anseios da torcida e da diretoria dos Colts., que começaram bem a temporada passada, mas decaíram no final.

Posição 2018-19

Na época passada, o Borussia Mönchengladbach chegou muito bem no primeiro turno. Foi vice-líder durante um bom tempo, só atrás do xará de Dortmund. No entanto, a perda de regularidade na segunda metade da competição nacional foi o motivo da queda de rendimento. No final das contas, o quinto lugar rendeu vaga na fase de grupos da UEFA Europa League 2019-20.

Treinador

Com 42 anos de idade, Marco Rose é uma aposta jovem para comandar os Ursos. As passagens pela equipe aspirante do Mainz 05, pelo time principal de Lokomotiv Leipzig e RB Salzburg é o que dão a ainda pouca experiência ao comandante alemão. O título da Champions League Jovem, em 2017, com o RB Salzburg, e a Taça da Áustria são os principais feitos da carreira até aqui.

Foto: Norbert Schmid / BMG

Marco Rose ficou famoso entre os jovens treinadores por ser amante da intensidade ofensiva e de transições rápidas.

Escalação

Para 2019-20, o treinador Marco Rose promete continuar sua saga sendo equilibrado num 4-4-2. Thuram e Pléa darão velocidade e agilidade ao ataque do M'gladbach. Já no meio de campo, o losango entre o mais avançado, Cuisance, e o volante, Zakaria, deve complicar bastante a armação adversária.

Se o losango de meio de campo tem características mais defensiva, os dois lateral de Marco Rose são para lá de avançados: Stefan Leiner (que veio junto com o treinador direto do RB Salzburg) pela direita e Oscar Wendt pela esquerda.

Essas características são bem diferente do 3-5-2 usado por Hecking, treinador da temporada passada.

Destaque

Thuram é o 10; Pléa o 14 (Foto: Reprodução / BMG

É difícil apontar um jogador destaque numa equipe que preza demais pelo jogo coletivo. A saída de Thorgan Hazard para o Borussia Dortmund, dificultou ainda mais essa busca pelo "craque do time". Porém, é inevitável falar da dupla de atacantes franceses: Marcus Thuram (filho do campeão mundial pela França em 1998, Thuram) e Alassane Pléa. Eles se encaixam perfeitamente no jogo ofensivo de transição desejado pelo novo treinador.

Fique de olho

Foto: Reprodução / BMG

Stefan Leiner, o lateral-direito austríaco que veio junto com seu treinador para ajudar o BMG, é um jogador a ser observado. Como a característica do losango de meio-campo é defensiva, os laterais têm bastante liberdade para atacar — o que faz Leiner rir de felicidade ao saber.

Estádio

Fundado em 30 de julho de 2004 e com capacidade de 54.010 pessoas, o Borussia Park foi construído para suportar o crescimento da torcida dos Colts. No entanto, o local onde está o estádio pertencia às tropas militares do Reino Unido até a década de 1990, quando o país britânico resolveu retirar sua estadia por lá, deixando 160 hectares de terra livres no oeste de Mönchengladbach. Assim, só em 2002, o clube chegou a um acordo com o Estado alemão e começou as obras.

Foto: Lukas Schulze/Bundesliga

Só em 2005 o Borussia Park foi inaugurado. Na ocasião, os donos da casa fizeram um torneio amistoso com o conterrâneo Bayern de Munique e o monegasco AS Mônaco.

Expectativa para 2019-20

Para esta temporada, ‘o objetivo é tentar ir o mais longe possível na Europa League e na DFB Pokal (Copa da Alemanha)’, disse o brasileiro e ídolo do time alemão Raffael. Na Bundesliga, o foco é fazer uma campanha melhor que da época passada e chegar à zona de classificação à UEFA Champions League 2020-21.