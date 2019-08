Bayern de Munique empata com Hertha Berlin na estreia da Bundesliga 2019-20

O atual campeão alemão decepcionou em sua estreia na Bundesliga. O Bayern de Munique empatou com o Hertha Berlim em casa por 2 a 2. Os donos da casa começaram ganhando, tomaram o empate e a virada ainda no primeiro tempo e só empataram no segundo tempo.

O jogo começou com a pressão dos bávaros. Logo aos 3 minutos, Thiago finalizou de fora da área após a assistência de Gnabry, mas o goleiro fez a defesa. Aos 7', Thomas Müller também teve uma chance de marcar de fora da área, mas jogou pra fora.

Já aos 9', foi a vez dos visitantes. Vedad Ibisevic finalizou de fora da área, mas Neuer defendeu no lado esquerdo do gol. Aos 13', Ibisevic finalizou do meio da área, mas perdeu.

Aos 17', as chances voltaram para o Bayern. Müller recebeu cruzamento de Alaba e cabeceou, mas o goleiro Jarstein defendeu. Mas aos 24' saiu o primeiro gol de Lewa. Gnabry foi lançado pela direita e cruzou rasteiro para o polonês, que completou de carrinho para dentro do gol.

Reação relâmpago

Após o gol, o Hertha Berlim não se rendeu e foi ao ataque. Aos 35', Lukebakio arriscou de fora da área, a bola desviou nas costas de Ibisevic e enganou Neuer. Já aos 38', o autor do gol deu belo passe para Grujic driblar o goleiro e marcar o segundo do time da capital alemã.

A salvação

Os bávaros foram salvos aos 60 minutos da partida, quando Marko Grujic, meia sérvio que fez o segundo gol do Hertha, puxou Lewa dentro da área, fora do lance. Porém, o VAR não deixou passar e o polonês empatou a partida.

Apesar do resultado não ser o esperado, pelo menos o artilheiro continua em grande fase. É a quinta temporada seguida que ele marca já na estreia.

O próximo jogo do Bayern pelo Campeonato Alemão será no sábado, dia 24, contra o Shalke 04 fora de casa. Já o Hertha Berlim recebe o Wolfsburg no domingo, dia 25.