Paco Alcácer lidera goleada do Borussia Dortmund contra o Augsburg na Bundesliga

Na primeira rodada da temporada 2019-20 da Bundesliga, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do Augsburg e goleou em casa por 5 a 1. Em partida plenamente dominada pelos aurinegros, Paco Alcácer (2x), Sancho, Reus e Brandt foram os artilheiros da noite pelo lado do BVB; Niederlechne foi quem abriu o placar para o FCA.

Dessa forma, com o triunfo elástico, os Abelhas já largam na frente do maior concorrente ao título nacional, o Bayern de Munique, que empatou em sua estreia diante do Hertha Berlin, em 2 a 2 na Baviera.

Domínio aurinegro, mas no empate

Gol de Florian Niederlechne! Assim começou o jogo em Dortmund, com gol visitante logo no primeiro minuto de partida, aproveitando espaçamento na marcação entre Akanji e Piszczek. Entretanto, o empate aconteceu logo em seguida, aos 3', com Alcácer, que, como sempre, demonstrou um oportunismo incrível na pequena área para aproveitar vacilo do arqueiro adversário.

Com uma posse de bola de 77% durante todo o primeiro tempo, o BVB apertava o FCA, e dos 12 chutes aurinegros, cinco foram ao gol. No entanto, nenhuma das três grandes chances além dos gols foram aproveitadas no Signal Induna Park.

Rolo compressor

Na volta do intervalo, o time de Lucien Favre liquidou a fatura. Aos 51', Jadon Sancho. Aos 57', Marco Reus e aos 59', Paco Alcácer de novo. Foram três tentos dos mandantes em apenas nove minutos. A intensidade aurinegra massacrava os comandados por Martin Schmidt. E antes do apito final, aos 82', Julian Brandt marcou seu primeiro gol numa competição oficial com a camisa amarela do time de Dortmund.

Imagem: Reprodução / BVB

Ao final do jogo, os números comprovaram a enorme diferença entre BVB e Augsburg, que deu apenas cinco chute contra os 22 dos Abelhas. O grande destaque da escalação aurinegra, foi a movimentação entre Reus, Thorgan Hazard e Sancho. Os três chamavam o jogo constantemente e trocavam jogadas entre si de forma ágil e sucinta.

Agora, para a próxima rodada, o BVB vai a Colônia, encarar o FC Köln, atual campeão da segunda divisão. Do outro lado, o Augsburg recebe o Union Berlin, que também da 2.Bundesliga.