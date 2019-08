Após goleada, Schülz diz que ‘é uma honra’ ouvir torcida do BVB cantar seu nome

Em seu primeiro jogo com a camisa do Borussia Dortmund na Bundesliga 2019-20, o lateral-esquerdo Nico Schülz não escondeu sua felicidade ao ouvir a torcida aurinegra chamar seu nome em alguns momentos do jogo diante do Augsburg na manhã deste sábado (17).

No Signal Induna Park, O BVB goleou os visitante por 5 a 1, e Schülz foi peça importante no lado esquerdo do Dortmund. Com jogadas sucintas e ofensivas, os borussianos que foram ao estádio gostaram da atuação do jogador que estava no Hoffenheim em 2018-19. Assim, o alemão demonstrou sua alegria por sentir o clima da apaixonada torcida dos Abelhas.

"É uma honra para mim ouvir isso e fico feliz quando os torcedores chamam o meu nome com tanta paixão. Eu fiz o meu melhor para retribuir entusiasmo deles com tudo o que eu tinha."

Agora, para a próxima rodada, o BVB vai a Colônia, encarar o FC Köln, atual campeão da segunda divisão.