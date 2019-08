Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach empatam sem gols em estreia na Bundesliga

Pela primeira rodada da Bundesliga, Borussia Mönchengladbach e Schalke 04 se enfrentaram neste sábado (17) no Borussia-Park e protagonizaram o primeiro 0 a 0 da temporada. Mesmo com o estádio cheio, os donos da casa não foram superiores na partida. Já o time de David Wagner apresentou falhas e teve muita dificuldade para abrir o placar.

Primeiro tempo morno

Sem emoção, é assim que pode ser definida a primeira etapa. Os times buscavam, mas não conseguiam finalizar bem e mostrar resultados. O Borussia foi melhor nos minutos iniciais, mas não conseguiu garantir o gol aos torcedores presentes. Marcus Thuram e László Bénes tiveram as melhores chances do jogo para o lado dos donos da casa.

A defesa do time dos mineradores parecia distante em momentos. Por outro lado, Alexander Nubel foi destaque ao realizar boas defesas, impedindo saldo negativo. Do lado azul, Benito Raman teve a melhor chance do jogo aos 27 minutos ao receber de Burgstaller e, cara a cara com o goleiro Yann Sommer, mandou para longe. Já na metade da etapa, nenhuma das equipes levou perigo.

Jogo sem gols

O Borussia começou melhor, pressionando a zona defensiva do Schalke e controlando o jogo. Alessane Plea quase marcou o primeiro da partida, mas acertou a trave. Na metade do jogo, os azuis se recuperaram, mas mesmo organizados, com boa marcação e jogadas de contra-ataque, ainda apresentavam erros.

O brasileiro Raffael assustou Nubel com chute de longe, mas sem sucesso. Plea novamente deixou o goleiro azul em atenção. Já na etapa final, os visitantes recuaram mais, deixaram o Borussia livre, mas o placar não saiu do zero a zero.

Com o primeiro ponto conquistado, ambas as equipes ocupam a oitava posição. A rodada termina amanhã.

Próximo desafio

Na segunda rodada da Bundesliga, o Schalke 04 recebe o Bayern de Munique no próximo sábado (24), às 13h30, na Veltins Arena Já o Borussia visita o Mainz às 10h30.