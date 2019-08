Adrián falha feio, mas Liverpool bate Southampton fora de casa

O Liverpool derrotou o Southampton por 2 a 1 neste domingo, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Inglês. A vitória foi construída fora de casa, com gols de Mané e Firmino pelos Reds, enquanto Ings descontou para os Saints em falha bizarra de Adrián.

Na primeira etapa o Liverpool saiu na frente com gol de Mané nos acréscimos. Milner encontrou o senegalês que fez jogada individual, passou por dois jogadores, levou para o meio e marcou acertando um belo chute no ângulo.

Antes do gol, Adrián tinha feito duas grandes defesas no jogo. A primeira aos 20 depois de cabeçada de Yoshida, quando fez defesa à queima-roupa. Oito minutos depois, Bertrand cruzou para a área e o goleiro cortou antes que a bola chegasse em Adams, evitando o primeiro do adversário.

Com muita dificuldade, mas com 1 a 0 no placar, o Liverpool foi para o intervalo satisfeito, já que encontrou muita dificuldade diante da boa marcação do time do Southampton, mas saía com um placar a seu favor.

No segundo tempo o trio ofensivo dos Reds apareceu e infernizou a vida dos defensores dos Saints. Firmino quase ampliou aos 19, quando recebeu de Mané e chutou, tirando tinta da trave. Não demorou muito para o gol do brasileiro amadurecer e sair. Após roubada de bola do senegalês, Firmino recebeu e cortou para o meio, finalizando no contra pé do goleiro Gunn, ampliando o placar, 2 a 0.

Mané quase marcou o terceiro, obrigando Gunn a fazer boa intervenção. Aos 34 minutos Matip se enrolou e quase marcou contra, mas Adrián estava atento e jogou para escanteio. Daí começou uma sequência de erros defensivos dos Reds. Aos 37, Van Djik recuou a bola para espanhol, o goleiro dominou tranquilo, mas deu o passe em cima de Ings, que não teve trabalho além de pressionar, a bola bateu no atacante e entrou direto, 2 a 1.

Para sorte do Liverpool, Ings não empatou aos 40 depois de desviar o cruzamento de Valery. O resultado ficou dessa forma e os Reds chegaram aos 6 pontos na Premier League, assumindo a liderança provisória, já que a rodada terá sequência. Já o Southampton amargou a segunda derrota e a 18ª colocação, também provisoriamente.

Na próxima rodada os Saints visitam o Brighton, tentando pontuar pela primeira vez no campeonato, enquanto os reds recebem o Arsenal, ambas as partidas ocorrerão no sábado (24).