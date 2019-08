Fiorentina se recupera no fim, elimina Monza na Copa da Itália e quebra jejum de seis meses

Foi mais sofrido do que se esperava, mas a Fiorentina estreou oficialmente na temporada vencendo de virada o Monza na terceira fase da Copa da Itália. O time da Serie C vencia no Artemio Franchi, em Florença, até os 35 minutos da segunda etapa, mas a Viola buscou o resultado e fechou por 3 a 1, neste domingo (18). Vlahovic, duas vezes, e Chiesa, fizeram para os mandantes; Brighetti abriu o placar para os visitantes.

A Fiorentina se mostrou muito agressiva desde o começo, mas, com uma defesa muito aberta, cedeu várias chances aos visitantes, que adiantaram a marcação e foram muito perigosos em contra-ataques, além de ter equilibrado a posse de bola - 50% para cada no primeiro tempo. Apesar das nove finalizações e de ter exigido algumas boas intervenções de Lamanna, a Viola saiu atrás. Aos 33, Lepore recebeu lançamento pela direita com muito espaço, cruzou para dentro e Brighetti apareceu livre para abrir o placar: Monza 1 a 0.

Na segunda etapa, a Fiorentina perdeu Lirola machucado logo no começo e, apesar da pressão exercida, sofreu muito para buscar o empate. Com 60% de posse de bola e 14 a quatro em finalizações, a Viola foi tentando se impor e, contando com uma queda de ritmo e cansaço do Monza, foi se aproximando do empate. Aos 24, Boateng chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. Porém, 11 minutos depois, Vlahovic, que veio do banco, recebeu grande passe de Montiel em profundidade, saiu com espaço dentro da área e marcou pela primeira vez como profissional pela Viola: 1 a 1.

Cinco minutos depois, Montiel conseguiu mais um ótimo passe no meio da defesa e, sozinho de frente para o goleiro, Vlahovic tirou do goleiro e virou o jogo. A Viola ainda aproveitou o momento para ampliar. Aos 43, o sérvio apareceu como garçom pela esquerda, ajeitou para o meio e Chiesa chutou de fora da área para garantir a vitória da Fiorentina: 3 a 1.

O resultado encerra um jejum de 16 jogos da Fiorentina sem uma vitória em jogos oficiais - a última havia sido em 17/2 contra a Spal, por 4 a 1, fora de casa. No Artemio Franchi, a Viola não vencia desde os 7 a 1 contra a Roma em 30/1.

Na quarta fase da Copa da Itália, a Fiorentina enfrenta o vencedor do confronto entre Cittadella e Carpi. Já no próximo sábado (24), a Viola estreia na Serie A contra o Napoli, em casa, às 15h45. Já o Monza, na primeira rodada da Serie C, enfrenta o Pro Patria, fora de casa, no domingo (25), às 12h30.