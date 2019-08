Em jogo movimentado, Chelsea e Leicester empatam no Stamford Bridge

Em um jogo de posturas completamente opostas, Chelsea e Leicester City empataram, por 1 a 1, na tarde desse domingo, no Stamford Bridge. Mason Mount marcou para os mandantes na etapa inicial e Ndidi garantiu o empate na fase final.

Os Blues controlaram as ações durante toda a primeira etapa e estabeleceram uma forte pressão logo nos primeiros minutos. Com alguns segundos, Pedro acertou um voleio pelo lado direto mas balançou apenas a rede do lado de fora, assustando.

O estilo ofensivo deu resultado aos 7', quando Mason Mount roubou a bola de Ndidi, desmontando toda a zaga adversária e bateu cruzado, no contrapé do goleiro Schmeichel, guardando no canto esquerdo, sem chances de defesa.

Com o resultado a favor, os donos da casa diminuíram o ritmo consideravelmente, deixando o confronto lento e sem emoção. Os visitantes praticamente não criaram, atuando de forma discreta e passiva.

Divulgação / Chelsea

O intervalo foi fundamental para a mudança de postura dos Foxes. Melhor organizado, o Leicester passou a rondar mais a área do rival e passou a transformar a posse do bola em chances perigosas. Christian Fuchs teve chance aos cinco, arriscando de fora da área, mas acabou perdendo.

Foi aos 21' que Ndidi se redimiu do vacilo que originou o gol dos mandantes e, de cabeça, empatou o jogo. Após cobrança de escanteio na direita, o zagueiro subiu mais que todo mundo no meio da área e acertou o ângulo de Kepa.

Por muito pouco não veio a virada. Em boa jogada coletiva, Ayoze Perez ajeitou para James Maddison que passou pela marcação e finalizou forte, de frente para o goleiro, mas mandou por cima da meta, raspando o travessão.

Assim como foi com os visitantes no primeiro tempo, dessa vez foram os Blues que não conseguiram apresentar uma ameaça. Mesmo assim, os Foxes não conseguiram marcar novamente e o empate prevaleceu após o apito final.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (24). Às 08h30 (Horário de Brasília), o Chelsea visita o Norwich, no Carrow Road. Um pouco mais tarde, às 11h, o Leicester também joga fora de casa, contra o Sheffield United, no Bramall Lane.