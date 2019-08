Com golaço de Ruben Neves, Wolverhampton garante empate diante do Manchester United

Nesta segunda-feira (19), Wolverhampton e Manchester United fecharam a 2° rodada da Premier League. As equipes ficaram no empate em 1 a 1 no Molineux Stadium com gols de Ruben Neves para os mandantes e Anthony Martial para os visitantes.

Durante o primeiro tempo, não houve grandes chances criadas pelas equipes fora o gol marcado por Martial aos 27 minutos, após boa troca de passes e assistência de Rashford. No total, apenas três finalizações na etapa inicial, duas dos Diabos Vermelhos e uma dos Wolves.

Os donos da casa voltaram para o segundo tempo mais presente no ataque. Aos 10 minutos, João Moutinho cobrou escanteio para Ruben Neves na entrada, que dominou e soltou uma bomba, a bola foi no ângulo do goleiro De Gea.

O time comandado por Ole Gunnar Solskjaer ainda teve a chance do segundo gol. Aos 22 minutos, Pogba foi derrubado dentro da área, pênalti que o mesmo cobrou e Rui Patrício defendeu.

Com o empate, o Manchester United chegou aos quatro pontos e agora é o 4° colocado, o Wolverhampton, que ainda não venceu, atingiu os dois pontos e ocupa a 13° posição.

O United volta a campo no próximo sábado (24), às 11h, contra o Crystal Palace em Old Trafford. Já o Wolves encara o Burnley no domingo (25), às 12h30, no Molineux Stadium.