Philippe Coutinho é apresentado no Bayern e diz estar em um ‘novo desafio’

A manhã desta segunda-feira para Philippe Coutinho foi de apresentação em seu novo clube: o Bayern de Munique. Por empréstimo, o brasileiro jogará nos bávaros até o fim desta temporada 2019-20. E com a camisa 10, não escondeu que é um desafio novo para ele:

“Para mim, esta transferência traz um novo desafio em um novo país, em um dos melhores clubes da Europa. Estou muito motivado. Assim como o Bayern, tenho grandes metas e estou convencido que posso alcançá-las junto a meus novos companheiros de equipe.”

Diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic contou que admirou a postura de Coutinho ao ver o pleno interesse do brasileiro em atuar na Baviera. Depois exaltou as características do jogador:

“Coutinho deixou bem claro durante nossas conversas em Barcelona que ele estava decidido a mudar para o Bayern. Ele é um jogador de futebol de classe mundial com excelente habilidade técnica e é uma opção de ataque versátil.”

O Barcelona revelou que receberá 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões) pelo empréstimo de um ano. E é o próprio Bayern de Munique que pagará o salário integral de Coutinho. Vale lembrar, que o time alemão também a opção de compra ao final do atual acordo pelo valor de 120 milhões de euros (R$ 533 milhões).

Fala, presidente!

Ex-atacante e presidente da diretoria do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge disse que toda a diretoria está feliz com a chegada do novo camisa e também pontuou algumas características do meia-atacante:

“Estamos muito felizes de que sua contratação tenha sido realizada. Agradecemos ao Barcelona por permitir esta operação. Philippe é um jogador que com sua criatividade e excelente técnica reforçará nosso poder ofensivo.”

Sendo a contratação mais cara da história do Barcelona, junto ao Liverpool, Philippe Coutinho foi oficializado em janeiro de 2018 pelo catalãs no valor de 145 milhões de euros (cerca de R$ 643 milhões na cotação atual). No entanto, o brasileiro não fez uma boa temporada 2018-19 na equipe espanhola, que optou por dar novos ares a ele para recuperar seu bom futebol.