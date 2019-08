Guia VAVEL da Serie A 2019-20: Juventus

A temporada 2019-20 europeia está para começar e a Juventus vem com o objetivo de manter a hegemonia nacional e buscar o título da Liga dos Campeões. A Velha Senhora quer o nono título consecutivo da Serie A, 36° na história, e o terceiro do torneio europeu.

Em 2018-19, conquistou o título do campeonato nacional, com 90 pontos. Foram 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Foi o oitava título consecutivo e o 35° da história. Já pela Liga dos Campeões, a equipe, mesmo com Cristiano Ronaldo, caiu nas quartas de final para o Ajax, após empate por 1 a 1 na Holanda e derrota por 1 a 2 na Itália.

Escalação

Foto: Divulgação/ Juventus

Além do camisa 7, que chegou na temporada passada, o clube de Turim contará com a volta do ídolo Gianluigi Buffon, que estava no PSG, e com a contratação de Matthijs de Ligt, de apenas 20 anos, que foi o zagueiro mais caro da história. Outros reforços que chegaram nessa janela foram Danilo, Cristian Romero, Luca Pellegrini, Merih Demoral, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Treinador

Foto: Divulgação/ Juventus

O técnico Maurizio Sarri terá uma tarefa difícil pela frente; impor seu estilo de jogo mais ofensivo em um time com histórico defensivo. Allegri, que deixou o cargo no final da última temporada, priorizava mais o contra-ataque veloz, com controle de espaço e, principalmente, de jogo.

Já Sarri, que foi campeão com o Chelsea da Liga Europa esse ano, prefere o poderio ofensivo, com um jogo fluído. O professor deve apostar em Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Ramsey; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Destaque

Foto: Divulgação/ Juventus

O peso de levar a equipe para seus objetivos na temporada ainda cai sobre as maiores estrelas do time; Cristiano Ronaldo, que chegou em 2018, fez 43 jogos e 23 gols, é forte candidato para disputar e vencer, pela quarta vez, o prêmio de melhor do mundo da Fifa. Já Buffon volta para sua "casa", após um ano em Paris. Gigi, como é conhecido em Turim, tem 656 jogos com a camisa da Juve ao longo de 17 anos.

O volante Samir Khedira, após desmentir boatos que sairia da equipe, falou que sonha em conquistar a "orelhuda" na equipe de coração e que a Juve vem forte. "Não compramos Cristiano Ronaldo e De Ligt para ficarmos nas quartas de final. O objetivo é vencer a Champions, mas seria errado focar só nesse campeonato."

Fique de olho

Foto: Divulgação/ Juventus

O jovem zagueiro De Ligt, que foi a terceira contratação mais cara da história, chega com altas expectativas da torcida. Ele foi destaque da última temporada no Ajax, ajudando a equipe a chegar até as semifinais da Champions League, passando pela própria Juventus na fase anterior.

Foto: Divulgação/ Juventus

Paulo Dybala, que já perdeu espaço e protagonismo no elenco, está sendo cogitado como moeda de troca com Neymar, do PSG. O brasileiro perdeu espaço no time francês e despertou o interesse dos italianos, além de Barcelona e Real Madrid.