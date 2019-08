Boca Juniors derrota LDU no Equador e abre boa vantagem na semi da Libertadores

O Boca Juniors abriu boa vantagem na semifinal da Libertadores ao bater a LDU no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito nesta quarta-feira (21) por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Ábila, Reynoso e Luis Caicedo (contra). Com o resultado, o time argentino pode perder até por dois gols de diferença na próxima partida.

Quem começou assustando foi a equipe da casa. Antes do relógio completar um minutos, a bola sobrou para Chicaiza na entrada da área e o camisa 10 da LDU finalizou com perigo por cima do gol de Andrada.

Aos sete minutos, Capaldo recebeu na intermediária e soltou uma bomba de pé esquerdo, Gabbarini fez uma grande defesa e salvou os equatorianos. O primeiro gol saiu aos 10 minutos. Ábila recebeu lançamento de Mac Allister, driblou o goleiro e empurrou para a rede.

Aos 27, Ábila roubou a bola, entrou na área adversária e bateu na saída de Gabbarini, a bola passou raspando a trave direita do goleiro da LDU.

No final da etapa inicial, a situação da LDU ficou pior. Orejuela foi expulso após entrada forte em Reynoso. A LDU ficou com 10 jogadores.

Logo no início do segundo tempo, Reynoso cobrou falta no canto esquerdo e aumentou o placar para o time comandado por Gustavo Alfaro. O terceiro gol saiu aos 35 minutos. Caicedo vacilou, Ábila roubou a bola, entrou na área e finalizou, Gabbarini defendeu, mas a bola pegou no zagueiro e morreu no fundo do gol.

O segundo jogo será na próxima quarta-feira (28), às 19h15, na La Bombonera, em Buenos Aires. O vencedor do confronto encara River Plate ou Cerro Porteño.