Franck Ribéry assina com a Fiorentina por dois anos: "Estou muito feliz"

Florença será a nova casa de Franck Ribéry. Aos 36 anos, o atacante deixou o Bayern de Munique após 12 anos. Livre no mercado, assinou com a Fiorentina por dois anos, com salário de € 4 milhões (R$ 18 milhões) anuais, além de bônus de € 500 mil (R$ 2,2 milhões).

O novo camisa 7 da Viola expôs que as conversas duraram uma semana. Ribéry admitiu que já fala o idioma, e que gosta da cidade da região de Toscana.

"Estou muito feliz. Estou aqui com a família, e vamos lá: vamos fazer algo juntos. [...] Eu já falei com pessoas da Fiorentina durante a semana, e Luca Toni me disse que é um grande clube e a cidade é linda. Eu gosto da cidade e eu sei falar italiano. Não é perfeito, mais é bom. Dos fãs, espero muito afeição de todos".

Foto: Reprodução/Fiorentina

Revelado pelo Boulogne (2001-02), o francês passou pelo Olympique Alès (2002-03), Brest (2003-04), Metz (2004-05) e Galatasaray (2005). Contudo, a sua carreira mudou quando atuou pelo Olympique de Marseille (2005-07). Fazendo uma boa temporada, despertou o interesse do Bayern (2007-2019). No Gigante da Baviera veio as glorias: nove títulos da Bundesliga, seis copas da Alemanha e uma Champions League.