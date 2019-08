Borussia Dortmund bate Colônia de virada na abertura da segunda rodada alemã

Na abertura da segunda rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund viajou à Colônia para encara os Bodes, que faziam sua estreia em casa na atual temporada. Lotado, o Rhein Energie Stadion teve a abertura do placar feita pelos donos da casa, mas, depois do intervalo, o BVB tomou as rédeas do confronto e fechou o marcador em 3 a 1 para os aurinegros.

Dominick Drexler agitou a torcida local, aproveitando a dispersão da zaga do BVB. Lucien Favre conseguiu ajeitar a equipe só no segundo tempo, com as entradas de Hakimi e Brandt. Assim, Sancho, o próprio Hakimi e Paco Alcácer decretaram a segunda virada aurinegra no Campeonato Alemão.

O último jogo do Colônia em casa na Bundesliga foi há 476 dias (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Desatenção borussiana

Surpreendendo o prognóstico de muita gente, foi o Colônia quem teve as principais chances do primeiro tempo. Estreando sua casa na temporada 2019-20, os Bodes tiveram menos bem menos posse de bola que o Borussia Dortmund, mas forma bem mais agudos em seus ataques.

Enquanto o time de Sancho, Reus e Hazard tinha o controle da bola, a equipe também do oeste alemão aproveitava os contragolpes para incomodar a defesa adversária, que estava batendo cabeça. Assim, aos 29 minutos, Drexler aproveitou desvio de Skhiri, na primeira trave, e cabeceou às redes em cobrança de escanteio para abrir o placar no vacilo de marcação de Nico Schülz (1 a 0).

Foto: Reprodução / Bundesliga

Mesmo após o gol, a dupla de ataque Modeste e Córdoba seguia tirando o sossego dos zagueiros Hummels e Akanji. No entanto, apenas um chute a gol para cada lado.

Nova postura

Com a postura totalmente diferente da etapa inicial, o treinador Lucien Favre adiantou o BVB e fez sua defesa ficar mais atenta. Brandt e Hakimi entrou nos lugares de Weigl e Schülz aos 62'. Dessa maneira, a pressão aurinegra foi vista. E, aos 70', Sancho aproveita jogada ensaiada curta na batida do escanteio para empatar em chute cruzado de dentro da grande área, livre de marcação (1 a 1).

Soberano no domínio das ações, a virada foi inevitável aos 86', com Hakimi aproveitando bola alçada na área por Lukasz Piszczek (1 a 2). Numa tentativa desesperada de empatar, todo o time de Achim Beierlorzer foi para frente, mas o golpe de misericórdia aconteceu aos 90+4, em contragolpe mortal. Brandt, Reus, Sancho e Alcácer ficaram sozinhos contra apenas um zagueiro: Sancho cortou para dentro e deixou a bola para Paco Alcácer, que só empurrou para fazer o terceiro (1 a 3).

Foto: Reprodução / BVB

Sequência do calendário

Com a vitória por 3 a 1, o Borussia Dortmund lidera parcialmente a Bundesliga, com duas vitórias de virada em dois jogos. Já o Colônia soma sua segunda derrota na atual temporada. Na próxima rodada, o BVB visita o Union Berlin, às 13h30 do sábado (31). E os Bodes visitam o Freiburg, às 10h30 do mesmo dia.