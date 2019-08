Bürki e Brandt contam que Favre alertou sobre capacidade física do Colônia

Após a vitória de virada sobre o Colônia por 3 a 1, o Borussia Dortmund somou seu segundo triunfo na Bundesliga 2019-20, permanecendo com 100% de aproveitamento. No entanto, o gol adversário que abriu o placar no primeiro tempo e a intensidade dos mandantes não assustaram os aurinegros.

Já na zona mista do estádio dos Bodes, o goleiro do BVB, Roman Bürki, destacou que Lucien Favre pontuou capacidade física adversária, que não seria tão eficiente.

"Sabíamos que o Colônia não seria capaz de manter o ritmo intenso por 90 minutos. O treinador (Lucien Favre) nos chamou e nos preparou bem no intervalo. Sempre acreditamos em nosso potencial", contou Bürki.

Roman Bürki na zona mista (Foto: Divulgação / BVB)

Tendo entrado no jogo somente aos 62 minutos, Julian Brandt foi uma das peças de deu intensidade maior ao meio-campo do BVB. E formando um setor com Witsel, Reus, Hazard e Sancho, Brandt disse que ‘foi um jogo muito disputado’. Ele também avaliou a preparação física aurinegra: "Nos preservamos e lutamos bem".

Outro que ressaltou à imprensa o fato da capacidade física dos Bodes, foi o técnico do Dortmund, que, na coletiva, revelou a felicidade de ter conquistado os três pontos: "Estamos felizes com esta vitória, foi um jogo muito difícil. O Colônia foi forte ao pressionar e ganhar as bolas no primeiro tempo".

Agora, o Borussia Dortmund joga novamente fora de casa na terceira rodada. Os aurinegros viajam a capital alemã para encarar o Union Berlin, às 13h30 do sábado (31).