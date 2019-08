Com gol nos acréscimos, Crystal Palace bate United em Old Trafford e faz história na Premier League

Neste sábado (24), o Crystal Palace fez história em Old Trafford. O time comandado por Roy Hodgson foi até Manchester e venceu o United por 2 a 1. Com o resultado, os Eagles conseguiram a primeira vitória contra os Diabos Vermelhos na história da Premier League.

Até então, os dois clubes tinham se enfrentado 20 vezes desde o início da competição em 1992, com 16 vitórias do Manchester United e quatro empates. No 21° jogo, o Palace quebrou o jejum.

Após início com pressão dos Red Devils, o Crystal Palace aproveitou a primeira grande chance no jogo. Aos 32 minutos do primeiro tempo, Schlupp ganhou a dividida pelo alto e a bola sobrou para Ayew, que invadiu a área e finalizou na saída de De Gea.

O time comandado por Solskjaer voltou mais ofensivo para o segundo tempo e aos 25 minutos, McTominay sofreu pênalti, onde Rashford cobrou e a bola explodiu na trave direita de Guaita.

Após muita pressão, o Manchester United conseguiu empatar. Aos 44 minutos, Martial achou Daniel James, que finalizou com muita categoria, a bola morreu no ângulo, sem chances para o goleiro.

Aos 48 minutos, o United saiu jogando errado, a bola chegou até Van Aanholt, que, que finalizou de pé esquerdo, a bola ainda pegou em De Gea, mas morreu no fundo do gol.

O Manchester United volta a campo no próximo sábado (31), contra o Southampton, no St. Mary's Stadium, às 8h30. Já o Crystal Palace, enfrenta o Colchester United na próxima terça-feira (27), às 15h45, no Selhurst Park, válido pela Copa da Liga Inglesa.