 Leverkusen controla  Fortuna Dusseldorf, vence e mantém aproveitamento na Bundesliga

O Bayer Leverkusen não tomou conhecimento dos donos da casa e, diante de um Fortuna Dusseldorf acanhado e controlado, a vitória de 3 a 1, garantindo 100% de aproveitamento, vencendo as duas rodadas até aqui. Os gols do triunfo foram marcados por Lewis Baker (contra), Aranguiz e Bellarabi. Alfredo Morales descontou para time da Renânia do Norte-Vestfália.

Só deu eles!

A primeira etapa foi sob total protagonismo dos visitantes, principalmente usufruindo de Volland pela direita, que participou de dois dos três gols. De forma gananciosa a marcar, o placar já saiu do zero com apenas 6 minutos, quando o alemão e destaque do primeiro tempo, em profundidade, cruzou para o meio da área, desviando em Lewis Baker, que fez contra.

Com permanente condução na partida, o Bayer Lervkusen faria ainda mais dois gols, tendo todo o seu aproveitamento de grandes oportunidades terminadas em acertos. Aos 32’, em bola parada e suposta dominada no braço, VAR valida o segundo, com Aranguiz. O chileno dominou no peito e chuta sem chances para Steffen.

Haveria, ainda, um último gol no primeiro tempo, com outro bom lance de Volland, que fez linda jogada individual e, após um pivô acompanhado de um chapéu no marcador pela direita, acha Bellarabi que finaliza de primeira e forte, concretizando o terceiro e colocando fim em um primeiro tempo de 69% posse de bola para o Leverkusen e apenas 31% para o discreto Fortuna.

Fortuna pouco reativo

Bastou o primeiro minuto do segundo tempo para causar a impressão de um mesmo parâmetro, quando imediatamente Bellarabi sai cara a cara com Steffen após bom passe de Bailey, mas chutando para fora. O fato é que, em termos de bola nos pés, nada mudou, Leverkusen obteve, praticamente, a mesma posse de bola (69%), mas Fortuna mostrava-se pouco mais incomodado, superiorizando em finalizações na etapa final, o que originou em um solidário gol aos 82’, quando Alfredo Morales aproveitou afastada errada de Tah dentro da área e finalizou para diminuir e ficar por isso mesmo.

Próximos compromissos

O confronto foi de muita tranquilidade e, de certa forma, previsível do ponto de vista das posturas e a larga vantagem cedo conseguida pelo Bayern Leverkusen. Agora, o derrotado Fortuna busca se erguer contra o Eintracht Franfkurt, fora de casa, domingo (1º), enquanto o Bayer enfrenta o Hoffenheim como mandante, no sábado (31).