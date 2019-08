RB Leipzig domina jogo e vence Eintracht Frankfurt na Bundesliga

RB Leipzig e Eintracht Frankfurt se enfrentaram na manhã deste domingo, na Red Bull Arena. Mostrando um extremo equilíbrio entre defesa e ataque, os Touros marcaram o gol cedo, o que os deixou na vantagem para aproveitar contragolpes. No entanto, o tento frankfurtiano aos 89 minutos assustou a vitória dos mandantes, mas não a evitou na segunda rodada da Bundesliga.

Com Werner e Poulsen balançando as redes a favor, o RBL mantém o 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Alemão. Do outro lado, Paciência bem que tentou, mas o Eintracht não conseguiu triunfar novamente e segue com três pontos.

Gol cedo que permitiu o domínio

A primeira etapa teve superioridade dos Touros durante todos os 45 minutos. Muito dessa tranquilidade foi adquirida após o gol feito por Timo Werner logo aos 10': Sabitzer bateu escanteio e Poulsen desviou na primeira trave para Werner chutar de bate-pronto e abrir o placar.

RBL vibrando em grupo com o gol de Werner (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Com sabedoria, o time de Julian Nagelsmann começou a rodar a bola e "cozinhar" a partida. Em contraponto, os franksfurtianos tiveram duas boas ofensivas, uma com Paciência outra com Kamada, mas ambas pararam na defesa leipziguiana.

O susto nos acréscimos finais

Depois do intervalo, o RBL perdeu um pouco do controle na segunda metade da etapa final. No entanto, aos 80', Forsberg lança cruzando a área, e Poulsen bate de primeira: a bola passa por debaixo das pernas de Trapp e o 2 a 0 é posto na Red Bull Arena.

Poulsen comemorando seu primeiro gol na temporada 2019-20 (Foto: Divulgação / Bundesliga)

Tudo parecia que os Touros de Leipzig conseguiria mais três pontos com facilidade, porém Gonzalo Paciência diminuiu aos 89' após cruzamento meia-altura de Chandler, acendendo as esperanças de sua torcida. Aí o time foi todo ataque. Nos acréscimos, o Eintracht pressionou, mas não arrancou o empate dos mandantes.

Próxima rodada

Na sexta-feira (30), Borussia M'gladbach e RBL abrem a terceira rodada no Borussia Park, às 15h30. Dois dias depois, no domingo (01), o Eintracht recebe o Fortuna, à 13h.