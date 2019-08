Em duelo de sete gols, Barcelona goleia Real Betis de virada

Dentro do Camp Nou, o Barcelona conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Espanhol. Pela segunda rodada, os Culés bateram por 5 a 2 o Real Betis. Griezmann (duas vezes), Jordi Alba, Carles Pérez e Vidal garantiram a virada. Fékir e Loren fizeram para os tentos dos Verdiblancos.

Assim que o árbitro apitou pela primeira vez, o Barça rodou a bola no campo ofensivo. Aos 14', Griezmann recebeu na entrada da área. Fez o giro e mandou no meio do gol. Dani Martin conseguiu encaixa. Logo em seguida, Busquets errou o passe no meio. Canales ficou com a sobra, enfiou para Pedraza. O lateral abriu com Fékir, que bateu cruzado.

Tendo o domínio, o mandante não conseguia infiltrar na defesa verdiblanca. Rafinha quase conseguiu o empate, mas acabou desperdiçando. Aos 33', Jordi Alba cruzou rasteiro, o brasileiro pegou de primeira e mandou à direita do gol.

Griezmann não cometeu o mesmo erro. Sergi Roberto recebeu na direita e deu um levantamento açucarado na área. O atacante apareceu sozinho e desvia com a canela.

A equipe blaugrana não precisou esquentar após o tempo do intervalo. Aos 49, veio a virada com a dupla: Sergi Roberto e Griezmann. O espanhol tentou tocar de letra. A zaga rebateu.Ele ficou com a sobra e rolou. O francês finalizou com curva na entrada da área, inalcançável para Dani Martin.

Aos 55', Semedo acionou Carles Pérez na entrada da área. O camisa 27 saiu da marcação de Sidnei e William Carvalho. Tirou do goleiro, e finalizou rasteiro. 3 a 1.

Mesmo tendo a virada, o Barça começou a gostar da partida e logo fez o quarto. Busquets enxergou a passagem de Jordi Alva, e fez a enfiada. O lateral dominou e escorou as redes.

A porteira foi fechada com Vidal. Carles Pérez abriu com Griezmann na direita. O atleta perdeu o equilíbrio, mas conseguiu o toque de primeira para o chileno. O volante chegou e colocou no ângulo.

Na reta final, o Betis conseguiu diminuir a diferença. Após erro na saída de bola dos culés, Loren recuperou, e mandou uma bomba na intermediária. Ter Stegen nem conseguiu sair na foto.