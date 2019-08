Agüero marca duas vezes, e City vence Bournemouth pela Premier League

Na manhã deste domingo (25), o Manchester City derrotou o Bournemouth por 3 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Inglês. Jogando no Vitality Stadium, Agüero, duas vezes, e Sterling marcaram para os cityzens, Harry Wilson descontou com belo gol de falta para os Cherries.

Com a bola rolando, não demorou muito para o City assustar o gol do Bournemouth, após boa troca de passes no ataque, Bernardo Silva finalizou de primeira, a bola desviou na defesa e saiu em escanteio. Aos catorze minutos Zinchenko tocou para o meio da área, De Bruyne chutou mal e a bola sobrou para Agüero mandar para o fundo do gol, 1 a 0 Manchester City.

O segundo quase saiu aos 19, quando a defesa dos Cherries cortou mal, David Silva chutou de primeira e fez o goleiro Ramsdale ir no cantinho direito defender. Aos 35 minutos, Harry Wilson precisou entrar no lugar de Davies, que saiu lesionado, e nos minutos seguintes os donos da casa pressionaram. Um minuto depois Cook cobrou lateral na área e Aké finalizou fraco, Ederson defendeu.

Com 38 minutos saiu a chance mais clara do Bournemouth. Harry Wilson cruzou da direita, Otamendi matou no peito, dentro da pequena área, para o adversário e Smith finalizou, mas Ederson evitou o empate defendendo com o rosto.

Aos 42 minutos, David Silva enfiou uma bola magistral para Sterling, que finalizou de bico e ampliou o placar, 2 a 0. O Bournemouth descontou ainda, nos acréscimos, Harry Wilson cobrou uma falta e acertou a ‘gaveta’ do goleiro brasileiro, 2 a 1 na primeira etapa.

Mesmo cenário após o intervalo

No segundo tempo, a partida continuou lá e cá e as equipes quase marcaram. Aos 6', Callum Wilson recebeu de Harry Wilson, livre na área, mas Ederson saiu do gol e fez a defesa. Na sequência o city saiu em contra-ataque, De Bruyne chutou de fora da área e a bola passou ‘raspando’ a trave.

Aos poucos o jogo passou a ser controlado pelos cityzens, até que saiu o terceiro gol. Com 18 minutos, Agüero recebeu a bola e driblou Cook, a bola ficou com David Silva que foi carregando para o meio da área, mas não conseguiu finalizar, e no meio de três defensores, Agüero apareceu para marcar, de bico também, o seu segundo gol no jogo.

Depois do terceiro gol a partida esfriou de vez, com poucas chegadas e sem sustos de ambos os lados. No último lance do jogo, Ederson ainda defendeu uma chance de Solanke, mas assim terminou, 3 a 1 para os visitantes.

Como ficaram

Com a derrota, os Cherries caíram para a décima colocação, com 4 pontos. O Bournemouth visita o Leicester no próximo sábado (31) pela Premier League.

O City chegou à segunda colocação com sete pontos, dois a menos que o líder Liverpool. No próximo sábado (31) recebe o Brighton pela quarta rodada.