Olympiacos derrota Krasnodar novamente e chega à fase de grupos da Champions League

No jogo de volta do play-off da Champions League, o Krasnodar tinha a difícil missão de reverter a derrota de 4 a 0 para o Olympiacos sofrida na Grécia. O gol logo aos 10 minutos acendeu a esperança da torcida russa, mas os visitante empataram logo em seguida. Depois, no segundo tempo, a virada para 2 a 1 garantiu o agregado de 6 a 1 e a classificação grega à fase de grupos da competição europeia.

Já garantido entre os 32 times da fase, o Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, aguarda o sorteio dos grupos, que acontece às 12h30 da próxima quinta-feira (29).

Murad Musaev tinha o papel de deixar seus jogadores motivados para correr atrás da goleada sofrida no jogo de ida. Tudo parecia tomar um cenário elétrico para o Krasnodar com o gol de Daniil Utkin logo aos 10 minutos. No entanto, aos 11', Youssef El Arabi jogou um balde água fria na torcida local ao empatar o duelo.

O gols dos visitantes brecou o ímpeto russo. Assim, no fim do primeiro tempo, as seis finalizações do Krasnodar mostraram uma pequena superioridade diante das quatro do Olympiacos.

Gregos viram e tomam conta

Na volta do intervalo, o time do leste europeu já não via mais esperanças de avançar e se contentava com a vaga vaga na Europa League. Isso foi notado nos 13 chutes que o time grego conseguiu fazer apenas na etapa final. Um deles foi o segundo gol de Youssef El Arabi, bem no começo do segundo tempo, aos 47'. Aí, a classificação já estava garantida para os colorados.

Com o 2 a 1 no placar, a equipe de Pedro Martins podia ter feitos pelo mais dois gols, um com Valbuena e outro com Daniel Podence, mas ambos desperdiçaram chances.