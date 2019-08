Após Lukaku, Alexis Sánchez também trocará Manchester United por Inter de Milão

Após acertar com Lukaku, a Inter de Milão acertou com outro jogador do Manchester United. Nesta terça-feira (27), a equipe italiana fechou a contratação de Alexis Sánchez por empréstimo até o final da temporada.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, a Inter de Milão vai pagar €5 milhões pelo empréstimo e €12 milhões do salário do chileno. Os exames médicos estão marcados para amanhã na capital italiana. Ainda segundo o jornalista, no contrato não há a obrigação ou opção de compra do jogador.

O atacante de 30 anos chegou aos Diabos Vermelhos em janeiro de 2018. Nesse período, atuou em 45 partidas, marcou apenas cinco gols e anotou nove assistências.

Sánchez será o quarto jogador do time principal do Manchester United a deixar o elenco em definitivo. Antonio Valencia, Ander Herrera e Lukaku foram os outros três. O último, fechou com a Inter por €65 milhões