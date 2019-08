Ajax garante vaga na fase de grupos da Champions League, após derrotar o Apoel

Depois da primeira partida terminar em 0 a 0, as equipes voltaram a se enfrentar hoje (28), pelo playoff da Liga dos Campeões, na Amsterdam Arena. Com atitude agressiva do Ajax durante todo o jogo, inviabilizando qualquer aparição do Apoel, a partida ainda contou com um gol irregular do classificado.

Bombardeio holandês

A etapa inicial chamou atenção por dois fatores: o elevado número de cartões amarelos e a postura intensa e ativa do Ajax, diante de um Apoel não entrou em campo na primeira etapa. Os 45 minutos iniciais, que contou com quatro cartões amarelos (dois de cada lado), foi de um mandante de diversas finalizações e condução total da partida, ilustradas em 74% de posse bola. Entretanto, só daria algum resultado aos 43, quando Edson Alvarez recebe em lance de bola parada de Ziyech, cabeceando sem chances para o goleiro.

Mesmo parâmetro

Pouco se viu de diferente na etapa final. O segundo gol do Ajax viria mais cedo quando Huntelaar subiu de cabeça aos 8 minutos, no entanto, por intermédio do VAR, lance foi invalidado, e gol se tardaria. Em busca de ampliar o placar para tranquilizar o jogo, sendo 1 a 0 pouco para a produção do Ajax, a recompensa se presenciaria também no final da etapa, com 40 minutos, após o autor do gol invalidado realizar uma bela virada de bola para Tadic, o craque, pela direita, chuta cruzado e sacramenta a classificação.

O Ajax, agora, aguarda seus demais concorrentes para compor a fase de grupos da Liga dos Campeões, que ocorre nesta quinta-feira (29).