Há dez anos, Marco Reus fazia seu primeiro gol na Bundesliga

No dia 28 de agosto de 2009, o então Marco Reus de apenas 20 anos, dava início à sua excelente trajetória na Bundesliga quando marcava seu primeiro gol na competição. Na ocasião, Reus havia chegado a pouco tempo do Rot Weiss Ahle – equipe que se profissionalizou.

O confronto responsável para o pontapé inicial de 117 gols no torneio até aqui, foi enquanto atuava por seu segundo clube na carreira, o Borussia Mönchengladbach, em confronto válido pela Bundesliga 2009-10, quando enfrentou o Mainz 05 e ganhou por 2 a 0. O craque, na ocasião, entrou na segunda etapa e marcou o segundo gol, aos 39 minutos.

Uma curiosidade: nomes conhecidos como o zagueiro Dante e Andre Schürrle também estavam presentes na partida, pelo Borussia Mönchengladbach e Mainz, respectivamente.

