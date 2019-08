Gareth Southgate convoca Inglaterra com novidades; confira a lista

Nesta quinta-feira (29), o técnico Gareth Southgate anunciou a convocação da seleção inglesa para os jogos no dia 7 e 10 de setembro contra Bulgária no Wembley e Kosovo, no no St. Mary' Stadium pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

Entre os 25 nomes convocados, nomes como Aaron Wan-Bissaka, lateral-direito do Manchester United, Tyrone Mings, zagueiro do Aston Villa e os meias James Maddison, do Leicester e Mason Mount, do Chelsea foram as novidades, já que foram chamados para defender a seleção principal pela primeira vez.

A Inglaterra é líder do Grupo A com seis pontos, 10 gols marcados e apenas um sofrido. Confira a lista com os 25 nomes:

Goleiros: Tom Heaton, Nick Pope, Jordan Pickford

Defensores: Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Joe Gomez, Michael Keane, Harry Maguire, Tyrone Mings, Danny Rose, Kieran Trippier, Aaron Wan-Bissaka

Meias: Ross Barkley, Jordan Henderson, James Maddison, Mason Mount, Alex Oxlade-Chamberlain, Declan Rice, Harry Winks

Atacantes: Harry Kane, Jesse Lingard, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Callum Wilson.