Barcelona empresta lateral Juan Miranda por dois anos ao Schalke 04

RO Schalke 04 anunciou na tarde desta sexta-feira (30) o empréstimo de dois anos do lateral-esquerdo Juan Miranda, que pertence ao Barcelona. Com 19 anos de idade, ele usará a camisa de número três no time azul. Valores não foram divulgados.

Miranda iniciou a carreira nas categorias de base do Real Betis, em 2008, até transferir-se em 2014 para o Barcelona, integrando a equipe campeã do Eurocopa sub-17 e 19. Em 2018, levou a UEFA Youth League com os catalães. Atuou no banco de reservas do Barça B, já no time principal estava presente no empate por 1 a 1 contra o Tottenham, em dezembro de 2018, pela Liga dos Campeões.

Técnico dos Azuis Reais, David Wagner comemorou a contratação do jogador com muitos elogios. Garantiu também que a adaptação ao novo campeonato é importante e espera poder contar logo com o atleta.

“Juan é um dos laterais mais talentosos do futebol espanhol no momento. Quando jovem, ele participou regularmente da seleção sub-19 da Espanha e também jogou no primeiro time do Barcelona. É incrível termos assinado com ele. Daremos a ele tempo para se adaptar à vida aqui na Alemanha, para que ele possa alcançar todo o seu potencial esportivo aqui."

"Estou feliz que o acordo esteja concluído. Espero que possamos ter uma boa temporada e que eu possa fazer minha parte", declarou Juan ao site do S04.

Também chegaram ao clube Ozan Kabak (VfB Stuttgart), Markus Schubert (Dynamo Dresden), Jonjoe Kenny (por empréstimo do Everton), Benito Raman (Fortuna Düsseldorf) e Bernard Tekpetey (Paderborn). Já Pablo Insua e Fabian Reese retornaram após empréstimo.

Na Bundesliga, o Schalke ainda não marcou gols. Ocupa a 12ª posição, com apenas um ponto. Pela terceira rodada, enfrenta Hertha Berlin em casa, no sábado (31), às 10h30.