Timo Werner dá show, e Leipzig mantém 100% na Bundesliga ao vencer o M'gladbach

Que partida dos Touros! Para abrir a terceira rodada da Bundesliga 2019-20 nesta sexta-feira (30), o RB Leipzig foi até Mönchengladbach encarar o Borussia. Mesmo fora de casa, os Touros não se intimidaram e saíram do oeste alemão com mais três pontos graças ao hat-trick do artilheiro Timo Werner, que selou o 3 a 1 e manteve o tabu de sempre vencer os Potros no Borussia Park.

Durante todo o encontro, o treinador Julian Nagelsmann deixou sua equipe muito bem posicionada, pois o Leipzig pouco sofreu. Sem poderio ofensivo de intensidade, Marco Rose não conseguiu dar efetividade ao seu time, mas há de se ressaltar, que o elenco de do M'ladbach teve algumas mudanças depois da chegada de Rose, logo ele ainda está fechando alguns posicionamentos.

Sabtizer ganhando jogada de lateral do BMG (Foto: Reprodução/RBL)

RBL cirúrgico

Empurrado pela fanática torcida, os Potros começaram o jogo com mais ímpeto ofensivo. Marco Rose pôs seu time para frente e quase abriu o placar com Pléa aos 10 minutos. Cauteloso e maquiavélico nos contragolpes, o time de Leipzig continha os avanços adversários e fazia a dupla Forsberg e Sabitzer "rabiscar" pelas pontas.

Quando o jogo esfriou um pouco em termos e ataques, o RBL fez jogada pela esquerda, com Forsberg, que deixou Timo Werner na boa para abrir o placar aos 38' (0 a 1).

Final elétrico

Na volta do intervalo, o Julian Nagelsmann manteve a postura dos Touros. E logo as 47', Poulsen dominou errado em contra-ataque no meio de campo, Timo Werner pegou a bola e disparou entre zagueiros. No cara a cara com o goleiro, não deu outra: gol do artilheiro (0 a 2). A partir daí, o Borussia manteve a tranquilidade, mas não ameaçava a meta de Gulacsi. O jogo esfriou e voltou a esquentar nos minutos finais.

Aos 91', quando tudo parecia estar definido, Bénes cruza da direita e Embolo diminui o placar, pondo fogo no confronto. Um minuto depois, Johnson aproveita erro do lateral-esquerdo do RBL e cruza na segunda trave: Embolo chega marcado por Orban e, embaixo do gol, cabeceia por cima, desperdiçando a melhor chance do M'gladbach. Como diria Muricy Ramalho: "A bola pune". E puniu!

Timo Werner aproveitou mais um contragolpe, aos 94', e passou a régua ao fazer o terceiro gol dele na partida e o quinto no campeonato.

Trio formado por Werner, Poulsen e Forsberg comemorando o hat-trick de atacante do RBL (Foto: Reprodução/RBL)

E agora?

Com a terceira vitória em três jogos, o RB Leipzig lidera a Bundesliga tendo nove pontos. Após primeira derrota, o M'gladbach tem quatro pontos e está, parcialmente, na sétima posição.

Na quarta rodada, os Touros têm confronto direto contra o Bayern de Munique, na Red Bull Arena, às 13h30 do sábado (14). Um pouco mais cedo no mesmo dia, os Potros visitam o Colônia, às 10h30.