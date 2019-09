Bayern sai atrás, mas goleia Mainz na Baviera pela Bundesliga

Apesar de não ter começado bem, o Bayern de Munique conseguiu sua primeira vitória na Allianz Arena e goleou o Mainz por 6 a 1. Aos 6 minutos, Boetius abriu o placar para os visitantes, porém Pavard, Alaba, Perisic, Coman, Lewandowski e Alphonso Davies não perdoaram e fizeram os gols dos bávaros.

O susto no primeiro tempo

O resultado final da partida não traduz o que ela foi, principalmente no primeiro tempo. Após Lewandowski perder um gol logo aos três minutos, o Mainz abriu o placar aos 6'. Jean-Paul Boetius cabeceou a bola após o cruzamento do francês Pierre-Gabriel.

Mesmo com a posse de bola na maior parte do tempo, o Bayern tinha dificuldades para quebrar a defesa do time da casa.

Somente aos 27', os bávaros começaram a achar o ritmo com duas chances seguidas. Aos 34', Alaba cobrou falta, mas Florian Müller fez bela defesa. Já aos 35', o goleiro precisou ser rápido pra evitar um gol contra de Niakhate.

Porém, aos 37', Pavard marcou o seu primeiro gol do Bayern. Após o cruzamento de Perisic, o francês pegou a bola de voleio, como em seu gol contra a Argentina na Copa do Mundo de 2018.

No primeiro minutos dos acréscimos, aos 46', Alaba cobrou uma belíssima falta para virar o jogo. Ainda deu tempo para Thiago quase fazer um gol no rebote, porém Spaniard cortou a tempo.

Deixaram eles jogar

A volta para o segundo tempo começou completamente diferente da primeira etapa. Aos 54', Ivan Perisic marcou o dele de cabeça após cruzamento de Pavard. Aos 59', Kunde levou perigo ao gol de Neuer, mas a bola foi para a rede no lado de fora. Quatro minutos depois, aos 63', Lewandowski teve chance de ampliar o placar, mas Niakhate tirou a bola do caminho.

Aos 64', Coman marcou o quarto gol do Bayern, após o cruzamento de Joshua Kimmich.

O Mainz conseguiu chegar perto do gol aos 74', após uma falta de Kunde, mas Neuer ​​​​​​estava bem posicionado. Porém, aos 78', o artilheiro Robert Lewandowski deixou o dele, aproveitando o cansaço da defesa e chutou do meio da pequena área. O último gol da partida saiu aos 80', com Alphonso Davies empurrando a bola para o fundo do gol após o toque de Lewa.

Seguindo na competição

O próximo jogo do Bayern na Bundesliga será contra o RB Leipzig no sábado (14), às 13h30 no horário de Brasília. Já o Mainz jogará em casa contra o Hertha Berlin, às 10h30 do mesmo dia.