Union Berlin derrota Dortmund e conquista primeira vitória na história da Bundesliga

Justo contra uma das maiores equipes da Alemanha, diante de sua torcida, em seu peculiar estádio, o Union Berlin teve excelente vitória para cima do Borussia Dortmund por 3 a 1, vencendo de forma inédita no Campeonato Alemão. Os gols dos berlinenses foram de Bulter (2x) e Andersson, enquanto Paco Alcacer fez para o Dortmund.

Union acerta na estratégia

Esperava-se uma condução de partida por parte do Borussia Dortmund ao partir do pressuposto do elevado nível técnico de seu elenco, e não foi diferente: A imposição em cima do time da capital foi superior a 70%, no entanto não se transformava tanto em objetividade clara. Union Berlin, com postura de esperar o adversário, aproveitaria de poucas oportunidades que teria, e assim foi, quando em jogada ensaiada do escanteio de Trimmel, Bulter chuta de primeira e abre o placar, aos 22’.

O Dortmund empataria nos três minutos seguintes, em assistência de Sancho e finalização de Paco Alcácer de primeira – o artilheiro chega ao seu terceiro gol no torneio. Desenhando-se até a final da etapa com intensidade do Dortmund, a carência de efetividade fez com que terminasse em 1 a 1

Jogo preciso dos mandantes

O confronto impressionou pela quantidade de troca de passes das equipes: Dortmund tocou a bola quatro vezes mais (664), e o Union, de postura discreta o objetiva, faria três gols tendo tocado a bola por apenas 162 vezes. Na segunda etapa, era possível enxergar um parâmetro da etapa anterior, com permanente controle da bola do Dortmund e objetividade do Union, que ampliaria seu placar em um erro de Akanji, quando novamente Bulter marca, agora complementando de fora da área após oportunidade de rebote, com 50 minutos.

Os aurinegros, que nas rodadas anteriores conquistaram a vitória saindo atrás do placar, buscaria o mesmo desfecho, indo para cima, no entanto, o Union em seus raríssimos momentos com a bola não desperdiçaria e, em linda troca de passes dos jogadores do Union, Becker acha Andersson dentro da área, aos 75’, e sacramenta a histórica vitória por 3 a 1.

E agora?

No próximo dia 14, às 10h30, os times estarão novamente em campo: o Union Berlin enfrentará o Werder Bremen buscando embalar na competição, enquanto o Borussia Dortmund tenta reencontrar o caminho das vitórias diante do Bayern Leverkusen.