No resumão do Espanhol, Atlético de Madrid vira líder; Barcelona e Real empatam

A terceira rodada do Campeonato Espanhol terminou na tarde deste domingo (2). O Atlético de Madrid é o novo líder da competição, com 100% de aproveitamento. Por sua vez, o Athletic Bilbao conquistou três posições. Como consagração, está no segundo lugar.

Real Madrid e Barcelona empataram fora de casa. Enquanto isso, o Levante aparece dentro do G-4. Mais antes da bola rolar, todos os jogos fizeram um minuto de silêncio, em homenagem a Xana, filha de Luis Enrique ex-técnico do Barcelona e Seleção Espanhola. Confira abaixo alguns dos confrontos.

Foto: Reprodução/La Liga

Sevilla x Celta de Vigo

A equipe de Andaluzia abriu a rodada. Disputado no Ramón Sánchez Pizjuán, os gols só saíram na reta final. Sevilla saiu na frente com Franco Vászques, mas Denis Suárez deixou tudo igual: 1 a 1.

Athletic Bilbao x Real Sociedad

Dentro dos seus domínios, o Bilbao matou o jogo no primeiro tempo. Os Leões triunfaram sobre a Real Sociedad, por 2 a 0. Iñaki Williams e Escudero fizeram a alegria da torcida.

Osasuna x Barcelona

Sem Suárez e Messi, o Barça ficou um time apático. O Osasuna não tinha nada com isso e aproveitou. Morales marcou aos sete minutos. Porém, as emoções tomaram conta na segunda etapa. Valverde tirou do banco Ansu Fati e Arthur. Ambos resolveram a vida dos culés, no entanto, Morales fez 2 a 2 após converter um pênalti.

Levante x Valladolid

O Levante conseguiu sua segunda vitória seguida. Os Granotes bateram o Valladolid por 2 a 0. Sergio Léon e Nogales impulsionam o time, que conquistou o quarto lugar.

Betis x Leganés

O Betis recebeu o Leganés, no Benito Villamarín. A equipe verdiblanca saiu atrás do resultado. Martin Braithwaite deixou o Lega na frente, porém, empurrado por sua torcida o time da casa contou com Morón Gárcia e Fékir para triunfar de virada: 2 a 1.

Atlético de Madrid x Eibar

Líder isolado e único que venceu nas três partidas. Nem tudo foi uma mar de festa, os 90 minutos foram de emoções. Charles Dias e Anaitz Arbilla furaram a defesa colchonera. Algo raro, já que desde 2008 o time da capital não sofria dois tentos até os 20 minutos. Porém, João Félix, Vitolo e Thomas Partey reverteram o resultado.

Villarreal x Real Madrid

Zidane ainda não encontrou um Real Madrid perfeito nas quatros linhas. O time sofreu dois gols em rebotes. Moreno e Moi Gómez estavam bem posicionados. Bale que até levou o vermelho garantiu o empate de 2 a 2.